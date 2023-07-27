Жители ЯНАО смогут проголосовать за губернатора Тюменской области в Тюмени и ХМАО

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Заседание областной думы. Курган, чиновники, совещание, выбор, заседание, электронное голосование, монитор, депутат
Выборы губернатора Тюменской области пройдут 10 сентября Фото:

Жители ЯНАО, не находящиеся на момент выборов губернатора Тюменской области в регионе, смогут проголосовать в ХМАО или Тюмени. Как сообщается на сайте ямальского избиркома, для этого им надо подать заявление.

«Если в единый день голосования 10 сентября избиратель будет находиться не по месту своего жительства, но в пределах Тюменской области, ХМАО или ЯНАО, то он может подать заявление о включении в список избирателей по месту нахождения и 10 сентября проголосовать на выбранном участке», — говорится в сообщении. Заявление можно подать с 26 июля по 6 сентября в избиркоме, отделениях МФЦ на Ямале, в Тюмени и ХМАО или через портал «Госуслуги».

Ранее URA.RU сообщало, что досрочное голосование начнется 20 августа. Проголосовать смогут жители труднодоступных районов, тундровики и вахтовики.

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Жители ЯНАО, не находящиеся на момент выборов губернатора Тюменской области в регионе, смогут проголосовать в ХМАО или Тюмени. Как сообщается на сайте ямальского избиркома, для этого им надо подать заявление. «Если в единый день голосования 10 сентября избиратель будет находиться не по месту своего жительства, но в пределах Тюменской области, ХМАО или ЯНАО, то он может подать заявление о включении в список избирателей по месту нахождения и 10 сентября проголосовать на выбранном участке», — говорится в сообщении. Заявление можно подать с 26 июля по 6 сентября в избиркоме, отделениях МФЦ на Ямале, в Тюмени и ХМАО или через портал «Госуслуги». Ранее URA.RU сообщало, что досрочное голосование начнется 20 августа. Проголосовать смогут жители труднодоступных районов, тундровики и вахтовики.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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