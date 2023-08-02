SCMP: культурно-политическая война в США разорвет страну изнутри

03 августа 2023 в 04:07 Размер текста - 17 +

Обстановку могут обострить будущие выборы президента Америки Фото: Сергей Русанов © URA.RU Конфликты на фоне политических и культурных разногласий в США толкают страну к гражданской войне и могут разорвать ее изнутри. Такое мнение высказывается в гонконгских СМИ. «Культурно-политическая война угрожает разорвать Соединенные Штаты изнутри. Америка оказалась во власти токсичной смеси из ненависти и страха. Потеря уважения к согражданам приводит к тому, что некогда великая демократия скатывается в пропасть гражданской войны», — написало издание South China Morning Post . А тот факт, что США не воспринимает Китай как равного партнера, может привести государства к грани «горячей войны» Обостряют обстановку и будущие выборы президента Америки. Соперничество республиканской и демократической партий в стремление «перехитрить друг друга в противостоянии с Китаем» могут привести к безрассудным поступкам.

Конфликты на фоне политических и культурных разногласий в США толкают страну к гражданской войне и могут разорвать ее изнутри. Такое мнение высказывается в гонконгских СМИ. «Культурно-политическая война угрожает разорвать Соединенные Штаты изнутри. Америка оказалась во власти токсичной смеси из ненависти и страха. Потеря уважения к согражданам приводит к тому, что некогда великая демократия скатывается в пропасть гражданской войны», — написало издание South China Morning Post. А тот факт, что США не воспринимает Китай как равного партнера, может привести государства к грани «горячей войны» Обостряют обстановку и будущие выборы президента Америки. Соперничество республиканской и демократической партий в стремление «перехитрить друг друга в противостоянии с Китаем» могут привести к безрассудным поступкам.