02 августа 2023

SCMP: культурно-политическая война в США разорвет страну изнутри

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Соединенные Штаты Америки. США. Пермь, сша, вашингтон, америка, капитолий
Обстановку могут обострить будущие выборы президента Америки Фото:

Конфликты на фоне политических и культурных разногласий в США толкают страну к гражданской войне и могут разорвать ее изнутри. Такое мнение высказывается в гонконгских СМИ.

«Культурно-политическая война угрожает разорвать Соединенные Штаты изнутри. Америка оказалась во власти токсичной смеси из ненависти и страха. Потеря уважения к согражданам приводит к тому, что некогда великая демократия скатывается в пропасть гражданской войны», — написало издание South China Morning Post. А тот факт, что США не воспринимает Китай как равного партнера, может привести государства к грани «горячей войны»

Обостряют обстановку и будущие выборы президента Америки. Соперничество республиканской и демократической партий в стремление «перехитрить друг друга в противостоянии с Китаем» могут привести к безрассудным поступкам.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Конфликты на фоне политических и культурных разногласий в США толкают страну к гражданской войне и могут разорвать ее изнутри. Такое мнение высказывается в гонконгских СМИ. «Культурно-политическая война угрожает разорвать Соединенные Штаты изнутри. Америка оказалась во власти токсичной смеси из ненависти и страха. Потеря уважения к согражданам приводит к тому, что некогда великая демократия скатывается в пропасть гражданской войны», — написало издание South China Morning Post. А тот факт, что США не воспринимает Китай как равного партнера, может привести государства к грани «горячей войны» Обостряют обстановку и будущие выборы президента Америки. Соперничество республиканской и демократической партий в стремление «перехитрить друг друга в противостоянии с Китаем» могут привести к безрассудным поступкам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...