Как сэкономить на школьных товарах

Маркетолог Чумаков: школьные товары лучше приобретать в начале августа

03 августа 2023 в 07:53 Размер текста - 17 +

Дмитрий Чумаков заявил, что в начале августа есть скидки на школьные принадлежности Фото: Илья Московец © URA.RU Школьные товары лучше покупать в начале августа из-за летних скидок и специальных акций. Об этом сообщил генеральный директор агентства маркетинговых исследований Vector Market Research Дмитрий Чумаков. По его словам, в первые недели августа товары стоят на 20-25% дешевле. «В первые полторы-две недели августа будут самые выгодные цены <…> Если приобретать товары для школы сейчас, то один и тот же набор будет процентов на 20-25% дешевле, чем в конце августа», — заявил Чумаков в беседе с радио Sputnik. По его словам, в начале августа есть летние скидки и специальные акции для выгодной покупки школьных принадлежностей. Новость по теме Сколько стоит собрать ребенка в школу в 2023 году. Инфографика Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая заявила, что государство может помогать со сборами детей в школу и детский сад, заказывая специальные наборы у местных производителей. Кандидат экономических наук, профессор факультета рекламы университета «Синергия» Сергей Зайнуллин отметил, что потребительская корзина в России будет дороже.

Школьные товары лучше покупать в начале августа из-за летних скидок и специальных акций. Об этом сообщил генеральный директор агентства маркетинговых исследований Vector Market Research Дмитрий Чумаков. По его словам, в первые недели августа товары стоят на 20-25% дешевле. «В первые полторы-две недели августа будут самые выгодные цены <…> Если приобретать товары для школы сейчас, то один и тот же набор будет процентов на 20-25% дешевле, чем в конце августа», — заявил Чумаков в беседе с радио Sputnik. По его словам, в начале августа есть летние скидки и специальные акции для выгодной покупки школьных принадлежностей. Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая заявила, что государство может помогать со сборами детей в школу и детский сад, заказывая специальные наборы у местных производителей. Кандидат экономических наук, профессор факультета рекламы университета «Синергия» Сергей Зайнуллин отметил, что потребительская корзина в России будет дороже.