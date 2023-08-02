Как сэкономить на школьных товарах

Школьные товары лучше покупать в начале августа из-за летних скидок и специальных акций. Об этом сообщил генеральный директор агентства маркетинговых исследований Vector Market Research Дмитрий Чумаков. По его словам, в первые недели августа товары стоят на 20-25% дешевле.
«В первые полторы-две недели августа будут самые выгодные цены <…> Если приобретать товары для школы сейчас, то один и тот же набор будет процентов на 20-25% дешевле, чем в конце августа», — заявил Чумаков в беседе с радио Sputnik. По его словам, в начале августа есть летние скидки и специальные акции для выгодной покупки школьных принадлежностей.
Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая заявила, что государство может помогать со сборами детей в школу и детский сад, заказывая специальные наборы у местных производителей. Кандидат экономических наук, профессор факультета рекламы университета «Синергия» Сергей Зайнуллин отметил, что потребительская корзина в России будет дороже.
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