02 августа 2023

Как сэкономить на школьных товарах

Маркетолог Чумаков: школьные товары лучше приобретать в начале августа
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, урок, учеба, дети, школа, школьный рюкзак
Дмитрий Чумаков заявил, что в начале августа есть скидки на школьные принадлежности Фото:

Школьные товары лучше покупать в начале августа из-за летних скидок и специальных акций. Об этом сообщил генеральный директор агентства маркетинговых исследований Vector Market Research Дмитрий Чумаков. По его словам, в первые недели августа товары стоят на 20-25% дешевле.

«В первые полторы-две недели августа будут самые выгодные цены <…> Если приобретать товары для школы сейчас, то один и тот же набор будет процентов на 20-25% дешевле, чем в конце августа», — заявил Чумаков в беседе с радио Sputnik. По его словам, в начале августа есть летние скидки и специальные акции для выгодной покупки школьных принадлежностей.

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Школьные товары лучше покупать в начале августа из-за летних скидок и специальных акций. Об этом сообщил генеральный директор агентства маркетинговых исследований Vector Market Research Дмитрий Чумаков. По его словам, в первые недели августа товары стоят на 20-25% дешевле. «В первые полторы-две недели августа будут самые выгодные цены <…> Если приобретать товары для школы сейчас, то один и тот же набор будет процентов на 20-25% дешевле, чем в конце августа», — заявил Чумаков в беседе с радио Sputnik. По его словам, в начале августа есть летние скидки и специальные акции для выгодной покупки школьных принадлежностей. Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая заявила, что государство может помогать со сборами детей в школу и детский сад, заказывая специальные наборы у местных производителей. Кандидат экономических наук, профессор факультета рекламы университета «Синергия» Сергей Зайнуллин отметил, что потребительская корзина в России будет дороже.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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