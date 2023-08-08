Россия приостанавливает налоговые договоры с 28 недружественными странами 08 августа 2023 в 17:17 Размер текста - 17 + Владимир Путин подписал указ о приостановке действий налоговых договоров с недружественными странами Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин подписал указ о частичной приостановке действия некоторых положений налоговых договоров с США, странами ЕС и другими недружественными государствами. Указ опубликован на официальном портале правовой информации. «Исходя из необходимости принятия безотлагательных мер в связи с совершением рядом иностранных государств недружественных действий в отношении Российской Федерации, ее граждан и юридических лиц», — говорится в документе. Россия приостановила налоговые договоры об избежании двойного налогообложения и вывода денег с 28 недружественными странами: США, Канада, Польша, Великобритания и другие страны. Ранее член комитета Государственной Думы по промышленности и торговле Игорь Антропенко заявил, что в Госдуму внесен проект об ограничении участия иностранных компаний в исследованиях российского рынка. Документ призывает противодействовать санкциям недружественных стран. Президент России Владимир Путин подписал указ о частичной приостановке действия некоторых положений налоговых договоров с США, странами ЕС и другими недружественными государствами. Указ опубликован на официальном портале правовой информации. «Исходя из необходимости принятия безотлагательных мер в связи с совершением рядом иностранных государств недружественных действий в отношении Российской Федерации, ее граждан и юридических лиц», — говорится в документе. Россия приостановила налоговые договоры об избежании двойного налогообложения и вывода денег с 28 недружественными странами: США, Канада, Польша, Великобритания и другие страны. Ранее член комитета Государственной Думы по промышленности и торговле Игорь Антропенко заявил, что в Госдуму внесен проект об ограничении участия иностранных компаний в исследованиях российского рынка. Документ призывает противодействовать санкциям недружественных стран. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям