Путин наделил Росгвардию правом иметь тяжелую военную технику

Росгвардия получила право иметь на вооружении военную технику, в том числе тяжелую. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.
Поправки были внесены в закон «О войсках национальной гвардии». В обновленном документе термин «оружие» был заменен на «вооружение». Кроме того, было изменено понятие «боевая техника» на «военная техника», говорится в указе,
Ранее директор Росгвардии Виктор Золотов заявил, что обсудил с Путиным вопрос о появлении у национальной гвардии тяжелого вооружения. Позже стало известно, что закон о наделении силовых структур таким правом одобрили в Госдуме.
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.