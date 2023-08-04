Путин наделил Росгвардию правом иметь тяжелую военную технику

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Росгвардия будет вооружена тяжелой военной техникой Фото:

Росгвардия получила право иметь на вооружении военную технику, в том числе тяжелую. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Поправки были внесены в закон «О войсках национальной гвардии». В обновленном документе термин «оружие» был заменен на «вооружение». Кроме того, было изменено понятие «боевая техника» на «военная техника», говорится в указе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее директор Росгвардии Виктор Золотов заявил, что обсудил с Путиным вопрос о появлении у национальной гвардии тяжелого вооружения. Позже стало известно, что закон о наделении силовых структур таким правом одобрили в Госдуме.

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Росгвардия получила право иметь на вооружении военную технику, в том числе тяжелую. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Поправки были внесены в закон «О войсках национальной гвардии». В обновленном документе термин «оружие» был заменен на «вооружение». Кроме того, было изменено понятие «боевая техника» на «военная техника», говорится в указе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации. Ранее директор Росгвардии Виктор Золотов заявил, что обсудил с Путиным вопрос о появлении у национальной гвардии тяжелого вооружения. Позже стало известно, что закон о наделении силовых структур таким правом одобрили в Госдуме.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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