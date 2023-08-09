Полянский оказался в замешательстве после заявления Блинкена по зерновой сделке

Полянский: российская сторона не получала новых предложений по решению вопроса с зерновой сделкой

В России опровергли заявление США, что они «сделали все возможное» по зерновой сделке Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Российская сторона не получала никаких предложений по решению вопроса с зерновой сделкой. Об этом заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, опровергнув заявление США, что они «сделали все возможное».

«Либо Блинкена плохо информировали, либо он сознательно искажает факты. Было письмо Генерального секретаря ООН [Антониу Гутерриша] президенту РФ Владимиру Путину еще до истечения срока черноморской инициативы <…> были некоторые идеи, но они <…> не решают наших проблем», — отметил Полянский. Его слова приводят «Известия».

7 августа госсекретарь Энтони Блинкен рассказал в интервью французской радиостанции RFI, что США приложили все усилия, для решения вопросов с Россией по зерновой сделке. Блинкен уверял, что отправлял письма в банки, и рассказывал о полной поддержке экспорта зерна Россией и не стоит бояться санкций. Также ООН якобы направляла российской стороне предложения по решению проблем с зерновой сделкой, которые вызывают озабоченность. Но Москва эту информацию опровергает.

Ранее МИД озвучило условия для возобновления зерновой сделки. Позиция остается прежней — сначала решение системных задач: переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок запчастей, налаживание транспортной логистики и страхования, восстановление доступа российских компаний к своим зарубежным активам, заявил замглавы МИД России Михаил Галузин.