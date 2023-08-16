Politico: британские банки блокируют счета торгующих с Украиной компаний

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Британские банки не идут на риски, пишет издание Фото:

Британские банки блокируют счета компаний, торгующих с Украиной, из-за опасений в отмывании ими денег. Об этом пишет издание Politico.

«Проведение даже одной транзакции с Украиной может привести к закрытию счетов [компании]. Банки обычно отказываются даже открывать счета, если компания рассматривает любую форму торговли с Украиной», — приводит издание отрывок из попавшего письма сопредседателя Британско-украинской торговой палаты Бейта Томса в адрес экономического секретаря при британском Минфине Эндрю Гриффита.

Как пояснили в издании, на такие меры финансовые организации идут из-за опасности отмывания денег компаниями. При этом сами банки настаивают на том, что торговля с Украиной не запрещена напрямую.

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Британские банки блокируют счета компаний, торгующих с Украиной, из-за опасений в отмывании ими денег. Об этом пишет издание Politico. «Проведение даже одной транзакции с Украиной может привести к закрытию счетов [компании]. Банки обычно отказываются даже открывать счета, если компания рассматривает любую форму торговли с Украиной», — приводит издание отрывок из попавшего письма сопредседателя Британско-украинской торговой палаты Бейта Томса в адрес экономического секретаря при британском Минфине Эндрю Гриффита. Как пояснили в издании, на такие меры финансовые организации идут из-за опасности отмывания денег компаниями. При этом сами банки настаивают на том, что торговля с Украиной не запрещена напрямую.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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