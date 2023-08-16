Politico: британские банки блокируют счета торгующих с Украиной компаний

Британские банки блокируют счета компаний, торгующих с Украиной, из-за опасений в отмывании ими денег. Об этом пишет издание Politico.
«Проведение даже одной транзакции с Украиной может привести к закрытию счетов [компании]. Банки обычно отказываются даже открывать счета, если компания рассматривает любую форму торговли с Украиной», — приводит изданиеотрывок из попавшего письма сопредседателя Британско-украинской торговой палаты Бейта Томса в адрес экономического секретаря при британском Минфине Эндрю Гриффита.
Как пояснили в издании, на такие меры финансовые организации идут из-за опасности отмывания денег компаниями. При этом сами банки настаивают на том, что торговля с Украиной не запрещена напрямую.
Британские банки блокируют счета компаний, торгующих с Украиной, из-за опасений в отмывании ими денег. Об этом пишет издание Politico. «Проведение даже одной транзакции с Украиной может привести к закрытию счетов [компании]. Банки обычно отказываются даже открывать счета, если компания рассматривает любую форму торговли с Украиной», — приводит издание отрывок из попавшего письма сопредседателя Британско-украинской торговой палаты Бейта Томса в адрес экономического секретаря при британском Минфине Эндрю Гриффита. Как пояснили в издании, на такие меры финансовые организации идут из-за опасности отмывания денег компаниями. При этом сами банки настаивают на том, что торговля с Украиной не запрещена напрямую.