16 августа 2023

Саркози объяснил, почему Украине не место в ЕС

Саркози: Украина должна оставаться мостом между Западом и Россией
© Служба новостей «URA.RU»
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Открытая лицензия 09.06.2015. Николя Саркози., саркози николя
Украина должна иметь нейтральный статус на международной арене Фото:
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Украина должна оставаться связующим звеном между Западом и Россией, в этом ее призвание. По мнению экс-президента Франции Николя Саркози, это является одной из причин, почему Киев не должен стать членом ЕС.

«Необходимо понять, в чем призвание Украины. Стать частью ЕС? Я так не думаю. Призвание Украины — быть мостом между Европой и Россией», — заявил Саркози изданию Figaro. По мнению политика, нейтральное положение Украины даст ей надежные гарантии безопасности на международной арене.

Ранее бывший президент Франции Николя Саркози заявил, что возвращение Крыма невозможно для Украины. Он назвал иллюзией надежды Киева на это и рекомендовал провести референдум в новых регионах, чтобы закрыть вопрос о возвращении территорий киевскому режиму и предотвратить замораживание конфликта.

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Украина должна оставаться связующим звеном между Западом и Россией, в этом ее призвание. По мнению экс-президента Франции Николя Саркози, это является одной из причин, почему Киев не должен стать членом ЕС. «Необходимо понять, в чем призвание Украины. Стать частью ЕС? Я так не думаю. Призвание Украины — быть мостом между Европой и Россией», — заявил Саркози изданию Figaro. По мнению политика, нейтральное положение Украины даст ей надежные гарантии безопасности на международной арене. Ранее бывший президент Франции Николя Саркози заявил, что возвращение Крыма невозможно для Украины. Он назвал иллюзией надежды Киева на это и рекомендовал провести референдум в новых регионах, чтобы закрыть вопрос о возвращении территорий киевскому режиму и предотвратить замораживание конфликта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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