RMF: страны ЕС готовы ввести санкции против Польши из-за украинского зерна

Большинство стран Евросоюза допускает возможность ввода санкций в отношении Польши, если она в одностороннем порядке продлит запрет на ввоз зерна с Украины. Об этом сообщает польское СМИ.
«Страны Евросоюза рассматривают возможность ввести против Польши штрафные санкции, если та решится в одностороннем порядке продлить истекающий 15 сентября запрет на ввоз украинского зерна», —
Ранее сообщалось, что отношения между Польшей и Украиной на фоне зернового эмбарго стали еще более напряженными. Запрет на экспорт украинского зерна был введен из-за значительных убытков, которые несли польские аграрии. Разногласия между лидерами стран также возникали, когда Варшава требовала благодарности от Киева за поддержку.
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.