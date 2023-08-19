19 августа 2023

RMF: страны ЕС готовы ввести санкции против Польши из-за украинского зерна

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Флаги. Москва, евросоюз, флаг евросоюза, европа, ес
Против продления эмбарго высказались 20 членов ЕС Фото:

Большинство стран Евросоюза допускает возможность ввода санкций в отношении Польши, если она в одностороннем порядке продлит запрет на ввоз зерна с Украины. Об этом сообщает польское СМИ.

«Страны Евросоюза рассматривают возможность ввести против Польши штрафные санкции, если та решится в одностороннем порядке продлить истекающий 15 сентября запрет на ввоз украинского зерна», — сообщает RMF FM. Против продления эмбарго высказались 20 членов ЕС.

Ранее сообщалось, что отношения между Польшей и Украиной на фоне зернового эмбарго стали еще более напряженными. Запрет на экспорт украинского зерна был введен из-за значительных убытков, которые несли польские аграрии. Разногласия между лидерами стран также возникали, когда Варшава требовала благодарности от Киева за поддержку.

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Большинство стран Евросоюза допускает возможность ввода санкций в отношении Польши, если она в одностороннем порядке продлит запрет на ввоз зерна с Украины. Об этом сообщает польское СМИ. «Страны Евросоюза рассматривают возможность ввести против Польши штрафные санкции, если та решится в одностороннем порядке продлить истекающий 15 сентября запрет на ввоз украинского зерна», — сообщает RMF FM. Против продления эмбарго высказались 20 членов ЕС. Ранее сообщалось, что отношения между Польшей и Украиной на фоне зернового эмбарго стали еще более напряженными. Запрет на экспорт украинского зерна был введен из-за значительных убытков, которые несли польские аграрии. Разногласия между лидерами стран также возникали, когда Варшава требовала благодарности от Киева за поддержку.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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