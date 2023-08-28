РБК: пекари заявили о повышении отпускных цен на хлеб

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Кофейня Французский пекарь. Екатеринбург, хлеб, французский пекарь
Пекари отметили, что вынуждены поднять отпускные цены в 2023 году на 7-10%. Фото:

В России увеличится отпускная стоимость хлеба до 10%. Об этом сообщил исполнительный директор Национального союза хлебопечения Рустам Айдиев. Он отметил повышение цен на затраты производства.

«Но в настоящее время соблюдать этот баланс и продолжать держать отпускные цены уже возможности нет, их повышение провоцирует значительный рост себестоимости производства», — заявил Айдиев в беседе с РБК. По его словам, из-за повышения цен на производственные затраты невозможно держать прежние цены.

Пекари сообщили, что вынуждены поднять отпускные цены в 2023 году на 7-10%. В последний раз увеличение стоимости было весной 2022 года. Минсельхоз не ожидает ощутимого роста цен на хлеб в рознице. По данным министерства, с начала 2023 года розничные цены на хлеб из пшеничной и ржано-пшеничной муки стали больше всего на 1%.

Ранее сообщалось, что осенью 2023 года ожидается увеличение стоимости хлеба на 10% из-за выхода России из зерновой сделки, передает «Утро.ру». Однако президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский опроверг информацию.

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В России увеличится отпускная стоимость хлеба до 10%. Об этом сообщил исполнительный директор Национального союза хлебопечения Рустам Айдиев. Он отметил повышение цен на затраты производства. «Но в настоящее время соблюдать этот баланс и продолжать держать отпускные цены уже возможности нет, их повышение провоцирует значительный рост себестоимости производства», — заявил Айдиев в беседе с РБК. По его словам, из-за повышения цен на производственные затраты невозможно держать прежние цены. Пекари сообщили, что вынуждены поднять отпускные цены в 2023 году на 7-10%. В последний раз увеличение стоимости было весной 2022 года. Минсельхоз не ожидает ощутимого роста цен на хлеб в рознице. По данным министерства, с начала 2023 года розничные цены на хлеб из пшеничной и ржано-пшеничной муки стали больше всего на 1%. Ранее сообщалось, что осенью 2023 года ожидается увеличение стоимости хлеба на 10% из-за выхода России из зерновой сделки, передает «Утро.ру». Однако президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский опроверг информацию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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