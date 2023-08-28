РБК: пекари заявили о повышении отпускных цен на хлеб

28 августа 2023 в 11:30 Размер текста - 17 +

Пекари отметили, что вынуждены поднять отпускные цены в 2023 году на 7-10%. Фото: Размик Закарян © URA.RU В России увеличится отпускная стоимость хлеба до 10%. Об этом сообщил исполнительный директор Национального союза хлебопечения Рустам Айдиев. Он отметил повышение цен на затраты производства. «Но в настоящее время соблюдать этот баланс и продолжать держать отпускные цены уже возможности нет, их повышение провоцирует значительный рост себестоимости производства», — заявил Айдиев в беседе с РБК. По его словам, из-за повышения цен на производственные затраты невозможно держать прежние цены. Пекари сообщили, что вынуждены поднять отпускные цены в 2023 году на 7-10%. В последний раз увеличение стоимости было весной 2022 года. Минсельхоз не ожидает ощутимого роста цен на хлеб в рознице. По данным министерства, с начала 2023 года розничные цены на хлеб из пшеничной и ржано-пшеничной муки стали больше всего на 1%. Ранее сообщалось, что осенью 2023 года ожидается увеличение стоимости хлеба на 10% из-за выхода России из зерновой сделки, передает «Утро.ру». Однако президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский опроверг информацию.

В России увеличится отпускная стоимость хлеба до 10%. Об этом сообщил исполнительный директор Национального союза хлебопечения Рустам Айдиев. Он отметил повышение цен на затраты производства. «Но в настоящее время соблюдать этот баланс и продолжать держать отпускные цены уже возможности нет, их повышение провоцирует значительный рост себестоимости производства», — заявил Айдиев в беседе с РБК. По его словам, из-за повышения цен на производственные затраты невозможно держать прежние цены. Пекари сообщили, что вынуждены поднять отпускные цены в 2023 году на 7-10%. В последний раз увеличение стоимости было весной 2022 года. Минсельхоз не ожидает ощутимого роста цен на хлеб в рознице. По данным министерства, с начала 2023 года розничные цены на хлеб из пшеничной и ржано-пшеничной муки стали больше всего на 1%. Ранее сообщалось, что осенью 2023 года ожидается увеличение стоимости хлеба на 10% из-за выхода России из зерновой сделки, передает «Утро.ру». Однако президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский опроверг информацию.