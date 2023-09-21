Политолог объяснил, почему Зеленский вынужден менять стиль общения с Западом

Политолог Батурин: Запад даст отпор Киеву ради своих экономических интересов
© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Зеленский столкнулся с национальными интересами Польши, заявил Денис Батурин Фото:

Президент Украины должен сменить стиль общения с Западом, так как ему необходим компромисс по импорту сельхозпродукции. Об этом сообщил политолог Денис Батурин. По его словам, Польша готова дать отпор киевскому режиму из-за его безответственных заявлений.

«Она (Польша- прим. URA.RU) является удобным для Украины логистическим маршрутом, но это удобно для Украины, и (в данном случае- прим. URA.RU) неудобно для Польши… Так что Украине придется изменить стиль общения с этим государством», — заявил Батурин в беседе с радио Sputnik.

По его словам, Украина привыкла к безответственным заявлениям, которые заставляли западные страны поступать так, как хочет Киев. Однако Владимиру Зеленскому Польша дала понять, что свои экономические интересы она ставит выше.

Ранее минэкономики Украины сообщило, что киевский режим подал во Всемирную торговую организацию (ВТО) иски против Венгрии, Польши и Словакии. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что страна отказалась проставлять оружие Украине, так как ей необходимо самой активно вооружаться. В Кремле отметили, что конфликт между Украиной и Польшей, а также другими европейскими странами будет только нарастать.

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Президент Украины должен сменить стиль общения с Западом, так как ему необходим компромисс по импорту сельхозпродукции. Об этом сообщил политолог Денис Батурин. По его словам, Польша готова дать отпор киевскому режиму из-за его безответственных заявлений. «Она (Польша- прим. URA.RU) является удобным для Украины логистическим маршрутом, но это удобно для Украины, и (в данном случае- прим. URA.RU) неудобно для Польши… Так что Украине придется изменить стиль общения с этим государством», — заявил Батурин в беседе с радио Sputnik. По его словам, Украина привыкла к безответственным заявлениям, которые заставляли западные страны поступать так, как хочет Киев. Однако Владимиру Зеленскому Польша дала понять, что свои экономические интересы она ставит выше. Ранее минэкономики Украины сообщило, что киевский режим подал во Всемирную торговую организацию (ВТО) иски против Венгрии, Польши и Словакии. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что страна отказалась проставлять оружие Украине, так как ей необходимо самой активно вооружаться. В Кремле отметили, что конфликт между Украиной и Польшей, а также другими европейскими странами будет только нарастать.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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