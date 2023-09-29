Reuters: Румыния стянула дополнительные силы к границе с Украиной

30 сентября 2023 в 04:56 Размер текста - 17 +

Румыния на границе с Украиной установила дополнительные системы ПВО (фото из архива) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Власти Румынии усилили свои границы с Украиной дополнительными системами противовоздушной обороны, а также наблюдательными пунктами и патрулями. Это связывают возрастающим беспокойством НАТО о распространении конфликта с территории Украины на прилегающие страны. «Румыния перемещает средства ПВО ближе к своим деревням на Дунае, расположенным через реку от Украины и размещает в этом районе дополнительные военные наблюдательные пункты и патрули», — сообщает агентство Reuters со ссылкой на собственные источники. В материале утверждается, что это связано с ростом обеспокоенности стран НАТО о распространении конфликта на прилегающие территории. Ранее стало известно, что НАТО намерено разместить наблюдательные системы в Литве на границе с Россией. Об этом заявил исполняющий обязанности официального представителя Североатлантического альянса Дилан Уайт, пишет телеканал 360.

Власти Румынии усилили свои границы с Украиной дополнительными системами противовоздушной обороны, а также наблюдательными пунктами и патрулями. Это связывают возрастающим беспокойством НАТО о распространении конфликта с территории Украины на прилегающие страны. «Румыния перемещает средства ПВО ближе к своим деревням на Дунае, расположенным через реку от Украины и размещает в этом районе дополнительные военные наблюдательные пункты и патрули», — сообщает агентство Reuters со ссылкой на собственные источники. В материале утверждается, что это связано с ростом обеспокоенности стран НАТО о распространении конфликта на прилегающие территории. Ранее стало известно, что НАТО намерено разместить наблюдательные системы в Литве на границе с Россией. Об этом заявил исполняющий обязанности официального представителя Североатлантического альянса Дилан Уайт, пишет телеканал 360.