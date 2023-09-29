29 сентября 2023

Reuters: Румыния стянула дополнительные силы к границе с Украиной

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Румыния на границе с Украиной установила дополнительные системы ПВО (фото из архива) Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Власти Румынии усилили свои границы с Украиной дополнительными системами противовоздушной обороны, а также наблюдательными пунктами и патрулями. Это связывают возрастающим беспокойством НАТО о распространении конфликта с территории Украины на прилегающие страны.

«Румыния перемещает средства ПВО ближе к своим деревням на Дунае, расположенным через реку от Украины и размещает в этом районе дополнительные военные наблюдательные пункты и патрули», — сообщает агентство Reuters со ссылкой на собственные источники. В материале утверждается, что это связано с ростом обеспокоенности стран НАТО о распространении конфликта на прилегающие территории.

Ранее стало известно, что НАТО намерено разместить наблюдательные системы в Литве на границе с Россией. Об этом заявил исполняющий обязанности официального представителя Североатлантического альянса Дилан Уайт, пишет телеканал 360.

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Власти Румынии усилили свои границы с Украиной дополнительными системами противовоздушной обороны, а также наблюдательными пунктами и патрулями. Это связывают возрастающим беспокойством НАТО о распространении конфликта с территории Украины на прилегающие страны. «Румыния перемещает средства ПВО ближе к своим деревням на Дунае, расположенным через реку от Украины и размещает в этом районе дополнительные военные наблюдательные пункты и патрули», — сообщает агентство Reuters со ссылкой на собственные источники. В материале утверждается, что это связано с ростом обеспокоенности стран НАТО о распространении конфликта на прилегающие территории. Ранее стало известно, что НАТО намерено разместить наблюдательные системы в Литве на границе с Россией. Об этом заявил исполняющий обязанности официального представителя Североатлантического альянса Дилан Уайт, пишет телеканал 360.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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