Чубайс раскрыл свое местонахождение журналистам

ТАСС: Чубайс вернулся в Израиль
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Гайдаровский форум-2018. Второй день. Москва, чубайс анатолий, портрет
Анатолий Чубайс сообщил, что поездка в Дубай состоялась по работе Фото:

Экс-глава компании «Роснано» Анатолий Чубайс вернулся в Израиль из Дубая. Об этом сообщил сам бизнесмен.

«Я уже вернулся в Израиль», — заявил Чубайс в беседе с ТАСС. Он отметил, что ранняя поездка в Дубай была запланированной по работе.

Ранее сообщалось, что Чубайса заметили в аэропорту Дубая. Его увидели в бизнес-зале со своей супругой Авдотьей Смирновой. После начала спецоперации РФ на Украине в 2022 году Чубайс покинул Россию. В РФ он лишился недвижимости на сумму более 50 миллионов долларов, передают «Дни.ру».

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Экс-глава компании «Роснано» Анатолий Чубайс вернулся в Израиль из Дубая. Об этом сообщил сам бизнесмен. «Я уже вернулся в Израиль», — заявил Чубайс в беседе с ТАСС. Он отметил, что ранняя поездка в Дубай была запланированной по работе. Ранее сообщалось, что Чубайса заметили в аэропорту Дубая. Его увидели в бизнес-зале со своей супругой Авдотьей Смирновой. После начала спецоперации РФ на Украине в 2022 году Чубайс покинул Россию. В РФ он лишился недвижимости на сумму более 50 миллионов долларов, передают «Дни.ру».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...