Чубайс раскрыл свое местонахождение журналистам

ТАСС: Чубайс вернулся в Израиль

11 октября 2023 в 20:15 Размер текста - 17 +

Анатолий Чубайс сообщил, что поездка в Дубай состоялась по работе Фото: Владимир Андреев © URA.RU Экс-глава компании «Роснано» Анатолий Чубайс вернулся в Израиль из Дубая. Об этом сообщил сам бизнесмен. «Я уже вернулся в Израиль», — заявил Чубайс в беседе с ТАСС. Он отметил, что ранняя поездка в Дубай была запланированной по работе. Ранее сообщалось, что Чубайса заметили в аэропорту Дубая. Его увидели в бизнес-зале со своей супругой Авдотьей Смирновой. После начала спецоперации РФ на Украине в 2022 году Чубайс покинул Россию. В РФ он лишился недвижимости на сумму более 50 миллионов долларов, передают «Дни.ру».

Экс-глава компании «Роснано» Анатолий Чубайс вернулся в Израиль из Дубая. Об этом сообщил сам бизнесмен. «Я уже вернулся в Израиль», — заявил Чубайс в беседе с ТАСС. Он отметил, что ранняя поездка в Дубай была запланированной по работе. Ранее сообщалось, что Чубайса заметили в аэропорту Дубая. Его увидели в бизнес-зале со своей супругой Авдотьей Смирновой. После начала спецоперации РФ на Украине в 2022 году Чубайс покинул Россию. В РФ он лишился недвижимости на сумму более 50 миллионов долларов, передают «Дни.ру».