Рейс из Петропавловска-Камчатского в Москву попал в турбулентность. В этот момент на борту находился министр здравоохранения Камчатского края Александр Гашков, который оказал медпомощь двум пострадавшим пассажирам. Об этом сообщили в администрации региона.
«Первую помощь пассажирке авиарейса в Москву оказал министр здравоохранения Камчатского края Александр Гашков», — подчеркнули в администрации. Их сообщение передает информационное агентство «Камчатка сегодня». Женщина пострадала, когда после начала турбулентности отстегнула ремень пассажирского кресла. Она ушибла голову при падении, когда самолет начало трясти.
Глава Минздрава региона также оказал психологическую поддержку другой пассажирке. Он ее успокоил, когда у той началась паническая атака.
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