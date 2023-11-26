AP: связанное с Израилем судно захватили около Саудовской Аравии

26 ноября 2023 в 18:33 Размер текста - 17 +

Военные силы США попросили суда держаться в стороне зоны пропажи танкера Фото: Владимир Андреев © URA.RU Нефтяной танкер Central Park, принадлежащий фирме Zodiac Maritime и связанный с Израилем, захватили недалеко от побережья Йемена в районе города Аден. Об этом сообщили в агентстве Associated Press. «Частная информационно-аналитическая фирма заявляет, что нефтяной танкер, связанный с Израилем, был захвачен у побережья Адена, Йемен, неизвестными силами», — говорится в материале. Авторы статьи отметили, что американские военные силы вовлечены в ситуацию и «попросили суда держаться в стороне от этой зоны». В агентстве подчеркнули, что неизвестно, кто мог бы совершить данное нападение. Там напомнили, что Аден контролируют силы, союзные с коалицией во главе с Саудовской Аравией, которая уже продолжительное время воюет с повстанцами-хуситами. Ранее сообщалось, что движение хуситов из Йемена готовится к отправке добровольцев для борьбы с израильскими военными в секторе Газа. Хуситов поддерживают Иран и партия «Хезболла» из Ливана

Нефтяной танкер Central Park, принадлежащий фирме Zodiac Maritime и связанный с Израилем, захватили недалеко от побережья Йемена в районе города Аден. Об этом сообщили в агентстве Associated Press. «Частная информационно-аналитическая фирма заявляет, что нефтяной танкер, связанный с Израилем, был захвачен у побережья Адена, Йемен, неизвестными силами», — говорится в материале. Авторы статьи отметили, что американские военные силы вовлечены в ситуацию и «попросили суда держаться в стороне от этой зоны». В агентстве подчеркнули, что неизвестно, кто мог бы совершить данное нападение. Там напомнили, что Аден контролируют силы, союзные с коалицией во главе с Саудовской Аравией, которая уже продолжительное время воюет с повстанцами-хуситами. Ранее сообщалось, что движение хуситов из Йемена готовится к отправке добровольцев для борьбы с израильскими военными в секторе Газа. Хуситов поддерживают Иран и партия «Хезболла» из Ливана