AP: связанное с Израилем судно захватили около Саудовской Аравии

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Военные силы США попросили суда держаться в стороне зоны пропажи танкера Фото:

Нефтяной танкер Central Park, принадлежащий фирме Zodiac Maritime и связанный с Израилем, захватили недалеко от побережья Йемена в районе города Аден. Об этом сообщили в агентстве Associated Press.

«Частная информационно-аналитическая фирма заявляет, что нефтяной танкер, связанный с Израилем, был захвачен у побережья Адена, Йемен, неизвестными силами», — говорится в материале. Авторы статьи отметили, что американские военные силы вовлечены в ситуацию и «попросили суда держаться в стороне от этой зоны».

В агентстве подчеркнули, что неизвестно, кто мог бы совершить данное нападение. Там напомнили, что Аден контролируют силы, союзные с коалицией во главе с Саудовской Аравией, которая уже продолжительное время воюет с повстанцами-хуситами.

Ранее сообщалось, что движение хуситов из Йемена готовится к отправке добровольцев для борьбы с израильскими военными в секторе Газа. Хуситов поддерживают Иран и партия «Хезболла» из Ливана

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Нефтяной танкер Central Park, принадлежащий фирме Zodiac Maritime и связанный с Израилем, захватили недалеко от побережья Йемена в районе города Аден. Об этом сообщили в агентстве Associated Press. «Частная информационно-аналитическая фирма заявляет, что нефтяной танкер, связанный с Израилем, был захвачен у побережья Адена, Йемен, неизвестными силами», — говорится в материале. Авторы статьи отметили, что американские военные силы вовлечены в ситуацию и «попросили суда держаться в стороне от этой зоны». В агентстве подчеркнули, что неизвестно, кто мог бы совершить данное нападение. Там напомнили, что Аден контролируют силы, союзные с коалицией во главе с Саудовской Аравией, которая уже продолжительное время воюет с повстанцами-хуситами. Ранее сообщалось, что движение хуситов из Йемена готовится к отправке добровольцев для борьбы с израильскими военными в секторе Газа. Хуситов поддерживают Иран и партия «Хезболла» из Ливана
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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