МИД Израиля поставил Эрдогана на место из-за войны в Газе

16 ноября 2023 в 00:03 Размер текста - 17 +

Эрдоган не стесняется в выражениях в адрес Израиля, полагает глава МИД Фото: Официальный сайт Президента России Глава МИД Израиля Эли Коэн подверг критике высказывание президента Турции Тайипа Эрдогана, назвавшего Израиль террористом. По мнению Коэна, Эрдоган не имеет права морализировать, поскольку сам придерживается двойных стандартов. «Турецкий президент искажает реальность. Тот, кто привечает у себя террористов, не будет читать мораль Израилю», — написал Коэн на своей странице в соцсети X. По мнению израильского главы МИД, Эрдоган оказался «на неправильной стороне истории». Коэн заявил, что турецкий лидер сейчас рядом с теми, кто восхваляет массовую резню в Иране, Ливане, Сирии и Йемене. Эрдоган ранее назвал Израиль проклятым террористическим государством. Турецкий лидер уточнил, что говорит об убийствах бойцами ЦАХАЛ международных журналистов, мирных жителей и детей в секторе Газа. Страна подала иск в Международный уголовный суд против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Последнего обвинили в геноциде. Эрдоган также заявил об отказе от дальнейших контактов с Нетаньяху. У турецкой стороны больше не будет доверия к мировой системе, если Израиль не остановит атаку на сектор Газа и не будет привлечен к ответственности за свои действия, сообщает «Национальная служба новостей».

Глава МИД Израиля Эли Коэн подверг критике высказывание президента Турции Тайипа Эрдогана, назвавшего Израиль террористом. По мнению Коэна, Эрдоган не имеет права морализировать, поскольку сам придерживается двойных стандартов. «Турецкий президент искажает реальность. Тот, кто привечает у себя террористов, не будет читать мораль Израилю», — написал Коэн на своей странице в соцсети X. По мнению израильского главы МИД, Эрдоган оказался «на неправильной стороне истории». Коэн заявил, что турецкий лидер сейчас рядом с теми, кто восхваляет массовую резню в Иране, Ливане, Сирии и Йемене. Эрдоган ранее назвал Израиль проклятым террористическим государством. Турецкий лидер уточнил, что говорит об убийствах бойцами ЦАХАЛ международных журналистов, мирных жителей и детей в секторе Газа. Страна подала иск в Международный уголовный суд против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Последнего обвинили в геноциде. Эрдоган также заявил об отказе от дальнейших контактов с Нетаньяху. У турецкой стороны больше не будет доверия к мировой системе, если Израиль не остановит атаку на сектор Газа и не будет привлечен к ответственности за свои действия, сообщает «Национальная служба новостей».