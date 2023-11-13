Армия и оружие Иранский генерал Хаджизаде: война Израиля и ХАМАС охватила другие страны 13 ноября 2023 в 14:49 Размер текста - 17 + Иран готов к тому, чтобы ответить на действия Израиля, заявил мир Али Хаджизаде Фото: Министерство обороны Израиля новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Военный конфликт между Израилем и Палестиной перекинулся на соседние государства, среди которых Ливан. Об этом заявил командующий аэрокосмическими силами Корпуса Стражей Исламской революции Ирана, бригадный генерал Амир Али Хаджизаде, выступая на памятной церемонии. «Война израильского режима в секторе Газа перекинулась на соседний Ливан и может даже расшириться по своим масштабам. Будущее туманно, хотя Иран готов к любым условиям», — заявил Амир Али Хаджизаде. Его слова приводит иранское агентство « Тасним ». Ливанская группировка «Хезболла» вступила в конфликт после того, как Израиль начал военную операцию в секторе Газа. Также в конфликте участвует и Йемен, пишет RT. Две страны поддерживают палестинское движение ХАМАС, которое теряет контроль над анклавой. Война на Ближнем Востоке идет уже больше месяца. За время конфликта в секторе Газа погибли свыше 11 тысяч человек. При этом потери со стороны армии обороны Израиля в разы меньше, счет идет на сотни. Военный конфликт между Израилем и Палестиной перекинулся на соседние государства, среди которых Ливан. Об этом заявил командующий аэрокосмическими силами Корпуса Стражей Исламской революции Ирана, бригадный генерал Амир Али Хаджизаде, выступая на памятной церемонии. «Война израильского режима в секторе Газа перекинулась на соседний Ливан и может даже расшириться по своим масштабам. Будущее туманно, хотя Иран готов к любым условиям», — заявил Амир Али Хаджизаде. Его слова приводит иранское агентство «Тасним». Ливанская группировка «Хезболла» вступила в конфликт после того, как Израиль начал военную операцию в секторе Газа. Также в конфликте участвует и Йемен, пишет RT. Две страны поддерживают палестинское движение ХАМАС, которое теряет контроль над анклавой. Война на Ближнем Востоке идет уже больше месяца. За время конфликта в секторе Газа погибли свыше 11 тысяч человек. При этом потери со стороны армии обороны Израиля в разы меньше, счет идет на сотни. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям