Россиянам объяснили, как правильно встретить 2024 год. Видео

Дом в Новый 2024 год нужно украсить статуэтками дракона, а стол — морепродуктами

27 ноября 2023 в 12:15 Размер текста - 17 +

В праздник дом нужно обставить статуэтками дракона Фото: Денис Моргунов © URA.RU В год Зеленого Деревянного дракона, на праздничном столе должны находиться блюда из рыбы и морепродуктов, а статуэтки рептилии будут охранять пространство от бед. Советы, как встретить 2024 год дал Пятый канал. «В год Дракона на праздничном столе обязательно должны находиться блюда из рыбы и морепродуктов. Еще вымышленная рептилия очень любит острые приправы и различные сладости», — передает Пятый канал. Картины и статуэтки с изображением дракона в интерьере дома принесут удачу в 2024 году, огнедышащая рептилия будет охранять пространство от бед. Также небольшие растения в горшке или маленькие искусственные деревья могут поспособствовать благоприятной атмосфере. Встречать Новый год рекомендуют в ярких нарядах. Женщинам подойдут розовые, красные и зеленые цвета, а мужчинам не стоит подбирать яркие аксессуары к своим костюмам. В украшении дома рекомендуется выбирать золотые, серебряные, белые, алые и серые оттенки.

В год Зеленого Деревянного дракона, на праздничном столе должны находиться блюда из рыбы и морепродуктов, а статуэтки рептилии будут охранять пространство от бед. Советы, как встретить 2024 год дал Пятый канал. «В год Дракона на праздничном столе обязательно должны находиться блюда из рыбы и морепродуктов. Еще вымышленная рептилия очень любит острые приправы и различные сладости», — передает Пятый канал. Картины и статуэтки с изображением дракона в интерьере дома принесут удачу в 2024 году, огнедышащая рептилия будет охранять пространство от бед. Также небольшие растения в горшке или маленькие искусственные деревья могут поспособствовать благоприятной атмосфере. Встречать Новый год рекомендуют в ярких нарядах. Женщинам подойдут розовые, красные и зеленые цвета, а мужчинам не стоит подбирать яркие аксессуары к своим костюмам. В украшении дома рекомендуется выбирать золотые, серебряные, белые, алые и серые оттенки.