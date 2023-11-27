Россиянам объяснили, как правильно встретить 2024 год. Видео

Дом в Новый 2024 год нужно украсить статуэтками дракона, а стол — морепродуктами
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В праздник дом нужно обставить статуэтками дракона Фото:

В год Зеленого Деревянного дракона, на праздничном столе должны находиться блюда из рыбы и морепродуктов, а статуэтки рептилии будут охранять пространство от бед. Советы, как встретить 2024 год дал Пятый канал.

«В год Дракона на праздничном столе обязательно должны находиться блюда из рыбы и морепродуктов. Еще вымышленная рептилия очень любит острые приправы и различные сладости», — передает Пятый канал. Картины и статуэтки с изображением дракона в интерьере дома принесут удачу в 2024 году, огнедышащая рептилия будет охранять пространство от бед. Также небольшие растения в горшке или маленькие искусственные деревья могут поспособствовать благоприятной атмосфере.

Встречать Новый год рекомендуют в ярких нарядах. Женщинам подойдут розовые, красные и зеленые цвета, а мужчинам не стоит подбирать яркие аксессуары к своим костюмам. В украшении дома рекомендуется выбирать золотые, серебряные, белые, алые и серые оттенки.

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В год Зеленого Деревянного дракона, на праздничном столе должны находиться блюда из рыбы и морепродуктов, а статуэтки рептилии будут охранять пространство от бед. Советы, как встретить 2024 год дал Пятый канал. «В год Дракона на праздничном столе обязательно должны находиться блюда из рыбы и морепродуктов. Еще вымышленная рептилия очень любит острые приправы и различные сладости», — передает Пятый канал. Картины и статуэтки с изображением дракона в интерьере дома принесут удачу в 2024 году, огнедышащая рептилия будет охранять пространство от бед. Также небольшие растения в горшке или маленькие искусственные деревья могут поспособствовать благоприятной атмосфере. Встречать Новый год рекомендуют в ярких нарядах. Женщинам подойдут розовые, красные и зеленые цвета, а мужчинам не стоит подбирать яркие аксессуары к своим костюмам. В украшении дома рекомендуется выбирать золотые, серебряные, белые, алые и серые оттенки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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