В Красноярске показали дом, где жил Шойгу в конце 1980-х годов

30 ноября 2023 в 17:09 Размер текста - 17 +

Дом, где жил Шойгу, строился для партработников Фото: Владимир Андреев © URA.RU Министр обороны России Сергей Шойгу в конце 80-х жил со своей семье в элитной квартире в центре Красноярска. Дом, построенный по заказу крайкома КПСС, показал портал NGS24.RU. «10-этажное здание расположено на улице Урицкого рядом с Центральным парком — его построили по заказу крайкома КПСС в конце 70-х годов. Квартиры раздали местной номенклатуре — в разное время там жили Сергей Шойгу <…> и другие», — передает портал . Также в материале приводятся слова соседа Шойгу Алексея Балякина. По его словам, министр обороны был скромным и выдержанным соседом. Балякин знал Шойгу лично, когда тот работал прорабом в Ачинске. По информации портала, в доме, где жил Сергей Шойгу, есть высокие потолки, большие кухни и просторные комнаты. Новая владелица квартиры подтвердила, что семья министра в 90-е годы приватизировала недвижимость.

Министр обороны России Сергей Шойгу в конце 80-х жил со своей семье в элитной квартире в центре Красноярска. Дом, построенный по заказу крайкома КПСС, показал портал NGS24.RU. «10-этажное здание расположено на улице Урицкого рядом с Центральным парком — его построили по заказу крайкома КПСС в конце 70-х годов. Квартиры раздали местной номенклатуре — в разное время там жили Сергей Шойгу <…> и другие», — передает портал. Также в материале приводятся слова соседа Шойгу Алексея Балякина. По его словам, министр обороны был скромным и выдержанным соседом. Балякин знал Шойгу лично, когда тот работал прорабом в Ачинске. По информации портала, в доме, где жил Сергей Шойгу, есть высокие потолки, большие кухни и просторные комнаты. Новая владелица квартиры подтвердила, что семья министра в 90-е годы приватизировала недвижимость.