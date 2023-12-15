ОКР пригрозил ограничениями собравшимся на Олимпиаду-2024 спортсменам

Спортсмены из России, которые намерены поехать на Олимпийские игры 2024 года, не смогут участвовать в Играх дружбы. В противном случае их олимпийские результаты могут быть аннулированы. Об этом сообщил президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.
«С моей точки зрения, [нейтральный] спортсмен, который примет участие в Олимпийских играх, совершенно точно не может участвовать в Играх дружбы», — передает РИА Новости слова Позднякова. Он заявил, что в данном случае результаты спортсмена на Олимпиаде могут быть аннулированы.
Также президент ОКР добавил, что спортсмены с нейтральным статусом не должны ассоциироваться с флагом, гимном и своим Национальным олимпийским комитетом (НОК). Эти ограничения касаются периода до, во время и после проведения соревнований на международном уровне. В противном случае любой спортсмен, принимающий участие в соревнованиях национального уровня, нарушает данное правило и может быть лишен наград. По словам Позднякова, эта ситуация может быть в любой момент использована против спортсменов.
Игры дружбы должны пройти в 2024 году с 15 по 29 сентября в Москве и Екатеринбурге. Планируется, что их призовой фонд составит 4,6 миллиарда рублей. По словам главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха, на данный момент рано говорить каких-либо последствиях для России из-за этих Игр.
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