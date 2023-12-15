Власти заставят россиян меньше пить

Кабмин РФ утвердил концепцию сокращения потребления алкоголя до 2030 года
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Выставка "Костюм как произведение искусства" в арт-пространстве "Кирпичи". Екатеринбург, бокалы, бокалы вина
Власти хотят снизить показатели потребления алкоголя на душу населения Фото:

Правительство России утвердило концепцию сокращения потребления алкоголя на период до 2030 года. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава России.

«Кабмин утвердил концепцию сокращения потребления алкоголя на период до 2030 года. Снижение потребления алкоголя, а также заболеваемости, инвалидности и смертности, связанных с его потреблением, — главные цели концепции», — передает ТАСС сообщение пресс-службы Минздрава. В 2030 году потребление алкоголя на каждого жителя России должно упасть с 8,9 литра этанола до 7,8.

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В основные задачи концепции в основном входят программы по укреплению здорового образа жизни. Ее будут реализовать через консультации, чтобы выявить алкогольную зависимость на ранней стадии, и модернизацию системы профилактики злоупотребления спиртным.

Также документ направлен на борьбу с нелегальным производством и распространением алкогольной продукции. Еще власти хотят сократить нецелевое потребление веществ, содержащих спирт. Таким образом планируется снизить фактические показатели потребления алкоголя на душу населения.

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Правительство России утвердило концепцию сокращения потребления алкоголя на период до 2030 года. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава России. «Кабмин утвердил концепцию сокращения потребления алкоголя на период до 2030 года. Снижение потребления алкоголя, а также заболеваемости, инвалидности и смертности, связанных с его потреблением, — главные цели концепции», — передает ТАСС сообщение пресс-службы Минздрава. В 2030 году потребление алкоголя на каждого жителя России должно упасть с 8,9 литра этанола до 7,8. В основные задачи концепции в основном входят программы по укреплению здорового образа жизни. Ее будут реализовать через консультации, чтобы выявить алкогольную зависимость на ранней стадии, и модернизацию системы профилактики злоупотребления спиртным. Также документ направлен на борьбу с нелегальным производством и распространением алкогольной продукции. Еще власти хотят сократить нецелевое потребление веществ, содержащих спирт. Таким образом планируется снизить фактические показатели потребления алкоголя на душу населения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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