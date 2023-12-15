Власти заставят россиян меньше пить

Кабмин РФ утвердил концепцию сокращения потребления алкоголя до 2030 года

15 декабря 2023 в 21:36 Размер текста - 17 +

Власти хотят снизить показатели потребления алкоголя на душу населения Фото: Размик Закарян © URA.RU Правительство России утвердило концепцию сокращения потребления алкоголя на период до 2030 года. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава России. «Кабмин утвердил концепцию сокращения потребления алкоголя на период до 2030 года. Снижение потребления алкоголя, а также заболеваемости, инвалидности и смертности, связанных с его потреблением, — главные цели концепции», — передает ТАСС сообщение пресс-службы Минздрава. В 2030 году потребление алкоголя на каждого жителя России должно упасть с 8,9 литра этанола до 7,8. Новость по теме РБК: ФНС и ФСБ вскрыли теневые схемы производства пива В основные задачи концепции в основном входят программы по укреплению здорового образа жизни. Ее будут реализовать через консультации, чтобы выявить алкогольную зависимость на ранней стадии, и модернизацию системы профилактики злоупотребления спиртным. Также документ направлен на борьбу с нелегальным производством и распространением алкогольной продукции. Еще власти хотят сократить нецелевое потребление веществ, содержащих спирт. Таким образом планируется снизить фактические показатели потребления алкоголя на душу населения.

Правительство России утвердило концепцию сокращения потребления алкоголя на период до 2030 года. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава России. «Кабмин утвердил концепцию сокращения потребления алкоголя на период до 2030 года. Снижение потребления алкоголя, а также заболеваемости, инвалидности и смертности, связанных с его потреблением, — главные цели концепции», — передает ТАСС сообщение пресс-службы Минздрава. В 2030 году потребление алкоголя на каждого жителя России должно упасть с 8,9 литра этанола до 7,8. В основные задачи концепции в основном входят программы по укреплению здорового образа жизни. Ее будут реализовать через консультации, чтобы выявить алкогольную зависимость на ранней стадии, и модернизацию системы профилактики злоупотребления спиртным. Также документ направлен на борьбу с нелегальным производством и распространением алкогольной продукции. Еще власти хотят сократить нецелевое потребление веществ, содержащих спирт. Таким образом планируется снизить фактические показатели потребления алкоголя на душу населения.