Власти заставят россиян меньше пить

Правительство России утвердило концепцию сокращения потребления алкоголя на период до 2030 года. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава России.
«Кабмин утвердил концепцию сокращения потребления алкоголя на период до 2030 года. Снижение потребления алкоголя, а также заболеваемости, инвалидности и смертности, связанных с его потреблением, — главные цели концепции», — передает ТАСС сообщение пресс-службы Минздрава. В 2030 году потребление алкоголя на каждого жителя России должно упасть с 8,9 литра этанола до 7,8.
В основные задачи концепции в основном входят программы по укреплению здорового образа жизни. Ее будут реализовать через консультации, чтобы выявить алкогольную зависимость на ранней стадии, и модернизацию системы профилактики злоупотребления спиртным.
Также документ направлен на борьбу с нелегальным производством и распространением алкогольной продукции. Еще власти хотят сократить нецелевое потребление веществ, содержащих спирт. Таким образом планируется снизить фактические показатели потребления алкоголя на душу населения.
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