26 декабря 2023

Сотрудник Росавиации Потешкин назначен на должность замглавы Минтранса РФ

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Клипарт по теме Административные здания. Москва, минтранс, министерство транспорта, табличка
Заместителем министра стал сотрудник Росавиации Фото:

Заместителем министра транспорта РФ назначен Владимир Потешкин, ранее занимавший пост заместителя главы Росавиации. Распоряжение о назначении на новую должность подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

«Назначить Потешкина Владимира Владимировича заместителем министра транспорта Российской Федерации», — говорится в тексте распоряжения на официальном интернет-портале правовой информации. При этом от своей предыдущей должности Владимир Потешкин освобождается тем же распоряжением.

Владимира Потешкина в должности заместителя Росавиации проработал почти два года. В агентстве он занимался развитием коммерческих авиаперевозок.

Место замминистра стало вакантным после истечения срока действия служебного контракта Игоря Чалика, передает телеканал 360. С ним не продлили контракт, однако, ему была предложена должность в системе руководства министерства транспорта РФ.

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Заместителем министра транспорта РФ назначен Владимир Потешкин, ранее занимавший пост заместителя главы Росавиации. Распоряжение о назначении на новую должность подписал председатель правительства Михаил Мишустин. «Назначить Потешкина Владимира Владимировича заместителем министра транспорта Российской Федерации», — говорится в тексте распоряжения на официальном интернет-портале правовой информации. При этом от своей предыдущей должности Владимир Потешкин освобождается тем же распоряжением. Владимира Потешкина в должности заместителя Росавиации проработал почти два года. В агентстве он занимался развитием коммерческих авиаперевозок. Место замминистра стало вакантным после истечения срока действия служебного контракта Игоря Чалика, передает телеканал 360. С ним не продлили контракт, однако, ему была предложена должность в системе руководства министерства транспорта РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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