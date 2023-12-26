Сотрудник Росавиации Потешкин назначен на должность замглавы Минтранса РФ

26 декабря 2023 в 23:50 Размер текста - 17 +

Заместителем министра стал сотрудник Росавиации Фото: Антон Белицкий © URA.RU Заместителем министра транспорта РФ назначен Владимир Потешкин, ранее занимавший пост заместителя главы Росавиации. Распоряжение о назначении на новую должность подписал председатель правительства Михаил Мишустин. «Назначить Потешкина Владимира Владимировича заместителем министра транспорта Российской Федерации», — говорится в тексте распоряжения на официальном интернет-портале правовой информации. При этом от своей предыдущей должности Владимир Потешкин освобождается тем же распоряжением. Владимира Потешкина в должности заместителя Росавиации проработал почти два года. В агентстве он занимался развитием коммерческих авиаперевозок. Место замминистра стало вакантным после истечения срока действия служебного контракта Игоря Чалика, передает телеканал 360. С ним не продлили контракт, однако, ему была предложена должность в системе руководства министерства транспорта РФ.

Заместителем министра транспорта РФ назначен Владимир Потешкин, ранее занимавший пост заместителя главы Росавиации. Распоряжение о назначении на новую должность подписал председатель правительства Михаил Мишустин. «Назначить Потешкина Владимира Владимировича заместителем министра транспорта Российской Федерации», — говорится в тексте распоряжения на официальном интернет-портале правовой информации. При этом от своей предыдущей должности Владимир Потешкин освобождается тем же распоряжением. Владимира Потешкина в должности заместителя Росавиации проработал почти два года. В агентстве он занимался развитием коммерческих авиаперевозок. Место замминистра стало вакантным после истечения срока действия служебного контракта Игоря Чалика, передает телеканал 360. С ним не продлили контракт, однако, ему была предложена должность в системе руководства министерства транспорта РФ.