Десятки мигрантов выдворят из РФ после новогодних задержаний

40 человек будут депортированы
За нарушение миграционного законодательства 40 мигрантов будут депортированы в свои родные страны. Решение об этом приняли 2 января районные суды Санкт-Петербурга.
«Районные суды Петербурга признали виновными в нарушении миграционного законодательства 40 человек», — приводит слова из зала суда РИА Новости. Мигранты будут отправлены за пределы России, а также их обязали оплатить назначенные штрафы.
В новогоднюю ночь в Санкт-Петербурге было задержано три тысячи иностранных граждан. По сообщениям из правоохранительных органов, более 600 человек находились в стране с нарушением законодательства.
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