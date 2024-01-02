02 января 2024

Десятки мигрантов выдворят из РФ после новогодних задержаний

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Рейд по мигрантам в ТРЦ «Гринвич». Екатеринбург, торговый центр, мигранты, рейд, нелегалы, силовики в масках
40 человек будут депортированы Фото:

За нарушение миграционного законодательства 40 мигрантов будут депортированы в свои родные страны. Решение об этом приняли 2 января районные суды Санкт-Петербурга.

«Районные суды Петербурга признали виновными в нарушении миграционного законодательства 40 человек», — приводит слова из зала суда РИА Новости. Мигранты будут отправлены за пределы России, а также их обязали оплатить назначенные штрафы.

В новогоднюю ночь в Санкт-Петербурге было задержано три тысячи иностранных граждан. По сообщениям из правоохранительных органов, более 600 человек находились в стране с нарушением законодательства.

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За нарушение миграционного законодательства 40 мигрантов будут депортированы в свои родные страны. Решение об этом приняли 2 января районные суды Санкт-Петербурга. «Районные суды Петербурга признали виновными в нарушении миграционного законодательства 40 человек», — приводит слова из зала суда РИА Новости. Мигранты будут отправлены за пределы России, а также их обязали оплатить назначенные штрафы. В новогоднюю ночь в Санкт-Петербурге было задержано три тысячи иностранных граждан. По сообщениям из правоохранительных органов, более 600 человек находились в стране с нарушением законодательства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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