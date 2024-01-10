Центробанк хочет поменять правила выдачи кредитов для граждан и бизнеса

11 января 2024 в 04:07 Размер текста - 17 +

Изменения для банков планируют ввести с 1 октября 2024 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Центральный Банк России разработал изменения в положение 590-П, которые меняют правила выдачи кредитов для граждан и бизнеса. В опубликованном проекте регулятор предлагает 18 основных изменений, среди которых имеются ужесточения. «ЦБ хочет обновить подход к оценке рисков при кредитовании. Регулятор предлагает 18 основных изменений, из которых три — ужесточения, остальные — послабления. Дата вступления в силу новых указаний для банков — 1 октября 2024 года», — пишут «Ведомости». В качестве ужесточения ЦБ хочет актуализировать перечень документов, которые банки могут использовать для подтверждения доходов заемщиков-граждан. Например, добавить выписку с брокерского счета, новую форму 6-НДФЛ, справки о размере пенсии, выписки по счетам, соцвыплаты, доходы от сдачи недвижимости, проценты по вкладам и другие. Еще одно ужесточение — не включать в портфель однородных ссуд кредит, если его величина превышает 50 млн рублей (кроме ипотеки). В качестве послабления предлагается отменить требование по контролю целевого использования потребительских кредитов до одного миллиона рублей. Для бизнеса ЦБ тоже предлагает послабления. Регулятор хочет увеличить с 10 до 50 млн рублей пороговое значение кредитов для малого и среднего предпринимательства (МСП). Также ЦБ предлагает повысить максимальный размер кредита предпринимателям с 5 млн до 10 млн рублей при ухудшении финансового положения заемщика, вплоть до плохого. Банки России также начали ужесточать кредитование по льготным ипотечным ставкам. Это произошло после сокращения бюджетных субсидий. Газпромбанк приостановил выдачу льготной ипотеки по госпрограммам для людей, которые не являются клиентами банка. В Сбербанке, ВТБ и Альфа-банке начнут выдавать льготные ипотеки только при условии субсидирования аккредитованным застройщиком, заявили их представители. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Центральный Банк России разработал изменения в положение 590-П, которые меняют правила выдачи кредитов для граждан и бизнеса. В опубликованном проекте регулятор предлагает 18 основных изменений, среди которых имеются ужесточения. «ЦБ хочет обновить подход к оценке рисков при кредитовании. Регулятор предлагает 18 основных изменений, из которых три — ужесточения, остальные — послабления. Дата вступления в силу новых указаний для банков — 1 октября 2024 года», — пишут «Ведомости». В качестве ужесточения ЦБ хочет актуализировать перечень документов, которые банки могут использовать для подтверждения доходов заемщиков-граждан. Например, добавить выписку с брокерского счета, новую форму 6-НДФЛ, справки о размере пенсии, выписки по счетам, соцвыплаты, доходы от сдачи недвижимости, проценты по вкладам и другие. Еще одно ужесточение — не включать в портфель однородных ссуд кредит, если его величина превышает 50 млн рублей (кроме ипотеки). В качестве послабления предлагается отменить требование по контролю целевого использования потребительских кредитов до одного миллиона рублей. Для бизнеса ЦБ тоже предлагает послабления. Регулятор хочет увеличить с 10 до 50 млн рублей пороговое значение кредитов для малого и среднего предпринимательства (МСП). Также ЦБ предлагает повысить максимальный размер кредита предпринимателям с 5 млн до 10 млн рублей при ухудшении финансового положения заемщика, вплоть до плохого. Банки России также начали ужесточать кредитование по льготным ипотечным ставкам. Это произошло после сокращения бюджетных субсидий. Газпромбанк приостановил выдачу льготной ипотеки по госпрограммам для людей, которые не являются клиентами банка. В Сбербанке, ВТБ и Альфа-банке начнут выдавать льготные ипотеки только при условии субсидирования аккредитованным застройщиком, заявили их представители.