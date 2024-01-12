Китай подослал военную разведку на Тайвань в день выборов

13 января 2024 в 07:17 Размер текста - 17 +

Около Тайваня заметили восемь китайских самолетов Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Возле Тайваня было замечено восемь военных самолетов и шесть кораблей Народно-освободительной армии КНР. Об этом сообщили в минобороны острова. При этом 13 января в Тайване проходят выборы президента. «[Возле Тайваня] было обнаружено в общей сложности восемь боевых вылетов (в том числе один в воздушное пространство юго-западного Китая) и шесть военных кораблей, которые продолжают действовать в районе Тайваньского пролива», — говорится в сообщении . Информация опубликована на сайте министерства. Ранее стало известно, что Тайване начались президентские выборы. Бывший замглавы канцелярии по делам острова Госсовета на Китая Ван Цзайси заявлял, что в случае победы основного кандидата Демократической прогрессивной партии напряженность между КНР и островом рискует перерасти в военный конфликт.

Возле Тайваня было замечено восемь военных самолетов и шесть кораблей Народно-освободительной армии КНР. Об этом сообщили в минобороны острова. При этом 13 января в Тайване проходят выборы президента. «[Возле Тайваня] было обнаружено в общей сложности восемь боевых вылетов (в том числе один в воздушное пространство юго-западного Китая) и шесть военных кораблей, которые продолжают действовать в районе Тайваньского пролива», — говорится в сообщении. Информация опубликована на сайте министерства. Ранее стало известно, что Тайване начались президентские выборы. Бывший замглавы канцелярии по делам острова Госсовета на Китая Ван Цзайси заявлял, что в случае победы основного кандидата Демократической прогрессивной партии напряженность между КНР и островом рискует перерасти в военный конфликт.