Китай подослал военную разведку на Тайвань в день выборов

Возле Тайваня было замечено восемь военных самолетов и шесть кораблей Народно-освободительной армии КНР. Об этом сообщили в минобороны острова. При этом 13 января в Тайване проходят выборы президента.
«[Возле Тайваня] было обнаружено в общей сложности восемь боевых вылетов (в том числе один в воздушное пространство юго-западного Китая) и шесть военных кораблей, которые продолжают действовать в районе Тайваньского пролива», — говорится
Ранее стало известно, что Тайване начались президентские выборы. Бывший замглавы канцелярии по делам острова Госсовета на Китая Ван Цзайси заявлял, что в случае победы основного кандидата Демократической прогрессивной партии напряженность между КНР и островом рискует перерасти в военный конфликт.
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