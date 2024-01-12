12 января 2024

Китай подослал военную разведку на Тайвань в день выборов

© Служба новостей «URA.RU»
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НАТО. Москва. stock, нато, авиация, истребитель, f-16, ф-16,  stock
Около Тайваня заметили восемь китайских самолетов Фото:

Возле Тайваня было замечено восемь военных самолетов и шесть кораблей Народно-освободительной армии КНР. Об этом сообщили в минобороны острова. При этом 13 января в Тайване проходят выборы президента.

«[Возле Тайваня] было обнаружено в общей сложности восемь боевых вылетов (в том числе один в воздушное пространство юго-западного Китая) и шесть военных кораблей, которые продолжают действовать в районе Тайваньского пролива», — говорится в сообщении. Информация опубликована на сайте министерства.

Ранее стало известно, что Тайване начались президентские выборы. Бывший замглавы канцелярии по делам острова Госсовета на Китая Ван Цзайси заявлял, что в случае победы основного кандидата Демократической прогрессивной партии напряженность между КНР и островом рискует перерасти в военный конфликт.

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Возле Тайваня было замечено восемь военных самолетов и шесть кораблей Народно-освободительной армии КНР. Об этом сообщили в минобороны острова. При этом 13 января в Тайване проходят выборы президента. «[Возле Тайваня] было обнаружено в общей сложности восемь боевых вылетов (в том числе один в воздушное пространство юго-западного Китая) и шесть военных кораблей, которые продолжают действовать в районе Тайваньского пролива», — говорится в сообщении. Информация опубликована на сайте министерства. Ранее стало известно, что Тайване начались президентские выборы. Бывший замглавы канцелярии по делам острова Госсовета на Китая Ван Цзайси заявлял, что в случае победы основного кандидата Демократической прогрессивной партии напряженность между КНР и островом рискует перерасти в военный конфликт.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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