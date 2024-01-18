Иностранцы избили ветерана СВО в Подмосковье

СК РФ завел уголовное дело за избиение участника СВО иностранцами в Подмосковье
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Группа иностранных граждан в Подмосковье избила участника спецоперации на Украине Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Группа иностранцев избила участника спецоперации на Украине в кафе города Чехов (Московская область). Об этом сообщает Следственный комитет РФ.

«В Чехове возбуждено уголовное дело по факту хулиганских действий, совершенных в отношении участника специальной военной операции. <…> Между ним и компанией иностранных граждан произошел конфликт», — уточнили в следственном управлении. Сообщение опубликовано в соответствующем telegram-канале. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

Это не первый подобный инцидент. На прошлой неделе, например, неизвестные избили участника спецоперации в Тюмени.

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Группа иностранцев избила участника спецоперации на Украине в кафе города Чехов (Московская область). Об этом сообщает Следственный комитет РФ. «В Чехове возбуждено уголовное дело по факту хулиганских действий, совершенных в отношении участника специальной военной операции. <…> Между ним и компанией иностранных граждан произошел конфликт», — уточнили в следственном управлении. Сообщение опубликовано в соответствующем telegram-канале. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Это не первый подобный инцидент. На прошлой неделе, например, неизвестные избили участника спецоперации в Тюмени.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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