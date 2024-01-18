Иностранцы избили ветерана СВО в Подмосковье

СК РФ завел уголовное дело за избиение участника СВО иностранцами в Подмосковье

18 января 2024 в 15:45 Размер текста - 17 +

Группа иностранных граждан в Подмосковье избила участника спецоперации на Украине Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Группа иностранцев избила участника спецоперации на Украине в кафе города Чехов (Московская область). Об этом сообщает Следственный комитет РФ. «В Чехове возбуждено уголовное дело по факту хулиганских действий, совершенных в отношении участника специальной военной операции. <…> Между ним и компанией иностранных граждан произошел конфликт», — уточнили в следственном управлении. Сообщение опубликовано в соответствующем telegram-канале. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Это не первый подобный инцидент. На прошлой неделе, например, неизвестные избили участника спецоперации в Тюмени.

Группа иностранцев избила участника спецоперации на Украине в кафе города Чехов (Московская область). Об этом сообщает Следственный комитет РФ. «В Чехове возбуждено уголовное дело по факту хулиганских действий, совершенных в отношении участника специальной военной операции. <…> Между ним и компанией иностранных граждан произошел конфликт», — уточнили в следственном управлении. Сообщение опубликовано в соответствующем telegram-канале. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Это не первый подобный инцидент. На прошлой неделе, например, неизвестные избили участника спецоперации в Тюмени.