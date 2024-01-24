В СБУ гендиректору КТРВ Обносову заочно предъявили обвинения

Служба безопасности Украины (СБУ) предъявил обвинения генеральному директору корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) Борису Обносову в пособничестве в агрессии против Киева. Решается вопрос о его объявлении в международный розыск. Об этом сообщает СБУ.
«Служба безопасности собрала доказательную базу на генерального директора российской корпорации „Тактическое ракетное вооружение“ Бориса Обносова. <…> Обносову предъявлено обвинение по статье о пособничестве в агрессии против Украины», — говорится в заявлении службы безопасности. Решается вопрос об объявлении гендиректора КТРВ в международный розыск.
Кроме того, по информации СБУ, на данный момент правоохранительные органы работают над выявлением и блокировкой неназванных иностранных активов, которые якобы принадлежат Борису Обносову. В дальнейшем они будут перенаправлены в доход Киева.
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