В СБУ гендиректору КТРВ Обносову заочно предъявили обвинения

24 января 2024 в 16:52 Размер текста - 17 +

Обносову предъявлено обвинение в распространении агрессии против Украины Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Служба безопасности Украины (СБУ) предъявил обвинения генеральному директору корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) Борису Обносову в пособничестве в агрессии против Киева. Решается вопрос о его объявлении в международный розыск. Об этом сообщает СБУ. «Служба безопасности собрала доказательную базу на генерального директора российской корпорации „Тактическое ракетное вооружение“ Бориса Обносова. <…> Обносову предъявлено обвинение по статье о пособничестве в агрессии против Украины», — говорится в заявлении службы безопасности. Решается вопрос об объявлении гендиректора КТРВ в международный розыск. Кроме того, по информации СБУ, на данный момент правоохранительные органы работают над выявлением и блокировкой неназванных иностранных активов, которые якобы принадлежат Борису Обносову. В дальнейшем они будут перенаправлены в доход Киева.

Служба безопасности Украины (СБУ) предъявил обвинения генеральному директору корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) Борису Обносову в пособничестве в агрессии против Киева. Решается вопрос о его объявлении в международный розыск. Об этом сообщает СБУ. «Служба безопасности собрала доказательную базу на генерального директора российской корпорации „Тактическое ракетное вооружение“ Бориса Обносова. <…> Обносову предъявлено обвинение по статье о пособничестве в агрессии против Украины», — говорится в заявлении службы безопасности. Решается вопрос об объявлении гендиректора КТРВ в международный розыск. Кроме того, по информации СБУ, на данный момент правоохранительные органы работают над выявлением и блокировкой неназванных иностранных активов, которые якобы принадлежат Борису Обносову. В дальнейшем они будут перенаправлены в доход Киева.