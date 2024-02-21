Боец Дацик вместе с сыном подписали бессрочный контракт с ВС РФ

Вячеслав Дацик подписал бессрочный контракт с ВС РФ
Российский боец смешанного стиля Вячеслав Дацик вместе со своим сыном Ярославом подписал бессрочный контракт с ВС РФ. Об этом рассказал сам боец.
«Вместе с сыном Ярославом подписали бессрочный контракт с ВС РФ», — передает слова Дацика РИА Новости. Боец добавил, что покинул батальон «Невский» в декабре вместе с сыном. Весь отряд, который также покинул батальон, вступил в состав 31-й дивизии Воздушно-десантных войск, расположенной в Ульяновске, заключил Дацик.
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