Боец Дацик вместе с сыном подписали бессрочный контракт с ВС РФ

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Суд по делу Дацика, дацик вячеслав
Вячеслав Дацик подписал бессрочный контракт с ВС РФ Фото:

Российский боец смешанного стиля Вячеслав Дацик вместе со своим сыном Ярославом подписал бессрочный контракт с ВС РФ. Об этом рассказал сам боец.

«Вместе с сыном Ярославом подписали бессрочный контракт с ВС РФ», — передает слова Дацика РИА Новости. Боец добавил, что покинул батальон «Невский» в декабре вместе с сыном. Весь отряд, который также покинул батальон, вступил в состав 31-й дивизии Воздушно-десантных войск, расположенной в Ульяновске, заключил Дацик.

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Российский боец смешанного стиля Вячеслав Дацик вместе со своим сыном Ярославом подписал бессрочный контракт с ВС РФ. Об этом рассказал сам боец. «Вместе с сыном Ярославом подписали бессрочный контракт с ВС РФ», — передает слова Дацика РИА Новости. Боец добавил, что покинул батальон «Невский» в декабре вместе с сыном. Весь отряд, который также покинул батальон, вступил в состав 31-й дивизии Воздушно-десантных войск, расположенной в Ульяновске, заключил Дацик.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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