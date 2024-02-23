Зеленский неожиданно похвалил Путина

Зеленский: Путин не приемлет слабости
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Владимир Зеленский (на фото) признал силу Владимира Путина Фото:

Президент России Владимир Путин не приемлет слабости. Такое заявление сделал украинский лидер Владимир Зеленский.

«Путин <…> не приемлет никакой слабости», — сказал Владимир Зеленский. Свое заявление он сделал в интервью телеканалу Fox News. Он добавил, что Украина должна быть сильной, имея дело с таким противником.

Ранее Зеленский во время всеукраинского телемарафона признал, что Россия имеет критическое преимущество в артиллерии и других видах оружия в зоне спецоперации. Он связал это, в частности, из-за отказа партнеров от поставок вооружения для Киева.

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Президент России Владимир Путин не приемлет слабости. Такое заявление сделал украинский лидер Владимир Зеленский. «Путин <…> не приемлет никакой слабости», — сказал Владимир Зеленский. Свое заявление он сделал в интервью телеканалу Fox News. Он добавил, что Украина должна быть сильной, имея дело с таким противником. Ранее Зеленский во время всеукраинского телемарафона признал, что Россия имеет критическое преимущество в артиллерии и других видах оружия в зоне спецоперации. Он связал это, в частности, из-за отказа партнеров от поставок вооружения для Киева.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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