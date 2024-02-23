Зеленский неожиданно похвалил Путина

Владимир Зеленский (на фото) признал силу Владимира ПутинаФото: Официальный сайт президента Украины
Президент России Владимир Путин не приемлет слабости. Такое заявление сделал украинский лидер Владимир Зеленский.
«Путин <…> не приемлет никакой слабости», — сказал Владимир Зеленский. Свое заявление он сделал в интервью телеканалу Fox News. Он добавил, что Украина должна быть сильной, имея дело с таким противником.
Ранее Зеленский во время всеукраинского телемарафона признал, что Россия имеет критическое преимущество в артиллерии и других видах оружия в зоне спецоперации. Он связал это, в частности, из-за отказа партнеров от поставок вооружения для Киева.
Президент России Владимир Путин не приемлет слабости. Такое заявление сделал украинский лидер Владимир Зеленский. «Путин <…> не приемлет никакой слабости», — сказал Владимир Зеленский. Свое заявление он сделал в интервью телеканалу Fox News. Он добавил, что Украина должна быть сильной, имея дело с таким противником. Ранее Зеленский во время всеукраинского телемарафона признал, что Россия имеет критическое преимущество в артиллерии и других видах оружия в зоне спецоперации. Он связал это, в частности, из-за отказа партнеров от поставок вооружения для Киева.