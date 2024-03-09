09 марта 2024

Один из самых титулованных футболистов мира Дани Алвес покончил с собой

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытая лицензия от 27.07.2016 . , флаг бразилии, бразильский флаг
Дани Алвес родом из Бразилии Фото:

Экс-защитник «Барселоны» и сборной Бразилии, один из самых титулованных футболистов мира Дани Алвес совершил суицид. Об этом рассказал бразильский журналист Пауло Альбукерке.

«До меня дошла информация, что Дани Алвес покончил с собой», — написал он в соцсети X. Отмечается, что официального подтверждения еще не было.

Дани Алвес ранее играл за футбольный клуб «Барселона», большинство трофеев он выиграл именно в этом клубе. Самый титулованный футболист мира — Лионель Месси, у него 44 трофея, а у Дани Алвеса на один меньше.

Дани Алвеса ранее обвинили в изнасиловании 23-летней девушки в ночном клубе Sutton в Барселоне в декабре 2022 года, пишет «Национальна служба новостей». Сам бывший футболист отвергал обвинения, однако в 2024 году его приговорили к 4,5 годам заключения. Также Алвеса обязали выплатить потерпевшей девушке 150 тысяч евро.

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Экс-защитник «Барселоны» и сборной Бразилии, один из самых титулованных футболистов мира Дани Алвес совершил суицид. Об этом рассказал бразильский журналист Пауло Альбукерке. «До меня дошла информация, что Дани Алвес покончил с собой», — написал он в соцсети X. Отмечается, что официального подтверждения еще не было. Дани Алвес ранее играл за футбольный клуб «Барселона», большинство трофеев он выиграл именно в этом клубе. Самый титулованный футболист мира — Лионель Месси, у него 44 трофея, а у Дани Алвеса на один меньше. Дани Алвеса ранее обвинили в изнасиловании 23-летней девушки в ночном клубе Sutton в Барселоне в декабре 2022 года, пишет «Национальна служба новостей». Сам бывший футболист отвергал обвинения, однако в 2024 году его приговорили к 4,5 годам заключения. Также Алвеса обязали выплатить потерпевшей девушке 150 тысяч евро.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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