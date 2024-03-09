Один из самых титулованных футболистов мира Дани Алвес покончил с собой

10 марта 2024 в 05:04 Размер текста - 17 +

Дани Алвес родом из Бразилии Фото: pixabay.com © URA.RU Экс-защитник «Барселоны» и сборной Бразилии, один из самых титулованных футболистов мира Дани Алвес совершил суицид. Об этом рассказал бразильский журналист Пауло Альбукерке. «До меня дошла информация, что Дани Алвес покончил с собой», — написал он в соцсети X. Отмечается, что официального подтверждения еще не было. Дани Алвес ранее играл за футбольный клуб «Барселона», большинство трофеев он выиграл именно в этом клубе. Самый титулованный футболист мира — Лионель Месси, у него 44 трофея, а у Дани Алвеса на один меньше. Дани Алвеса ранее обвинили в изнасиловании 23-летней девушки в ночном клубе Sutton в Барселоне в декабре 2022 года, пишет «Национальна служба новостей». Сам бывший футболист отвергал обвинения, однако в 2024 году его приговорили к 4,5 годам заключения. Также Алвеса обязали выплатить потерпевшей девушке 150 тысяч евро.

Экс-защитник «Барселоны» и сборной Бразилии, один из самых титулованных футболистов мира Дани Алвес совершил суицид. Об этом рассказал бразильский журналист Пауло Альбукерке. «До меня дошла информация, что Дани Алвес покончил с собой», — написал он в соцсети X. Отмечается, что официального подтверждения еще не было. Дани Алвес ранее играл за футбольный клуб «Барселона», большинство трофеев он выиграл именно в этом клубе. Самый титулованный футболист мира — Лионель Месси, у него 44 трофея, а у Дани Алвеса на один меньше. Дани Алвеса ранее обвинили в изнасиловании 23-летней девушки в ночном клубе Sutton в Барселоне в декабре 2022 года, пишет «Национальна служба новостей». Сам бывший футболист отвергал обвинения, однако в 2024 году его приговорили к 4,5 годам заключения. Также Алвеса обязали выплатить потерпевшей девушке 150 тысяч евро.