Один из самых титулованных футболистов мира Дани Алвес покончил с собой

Экс-защитник «Барселоны» и сборной Бразилии, один из самых титулованных футболистов мира Дани Алвес совершил суицид. Об этом рассказал бразильский журналист Пауло Альбукерке.
«До меня дошла информация, что Дани Алвес покончил с собой», — написал он в соцсети X. Отмечается, что официального подтверждения еще не было.
Дани Алвес ранее играл за футбольный клуб «Барселона», большинство трофеев он выиграл именно в этом клубе. Самый титулованный футболист мира — Лионель Месси, у него 44 трофея, а у Дани Алвеса на один меньше.
Дани Алвеса ранее обвинили в изнасиловании 23-летней девушки в ночном клубе Sutton в Барселоне в декабре 2022 года, пишет «Национальна служба новостей». Сам бывший футболист отвергал обвинения, однако в 2024 году его приговорили к 4,5 годам заключения. Также Алвеса обязали выплатить потерпевшей девушке 150 тысяч евро.
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