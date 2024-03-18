Слуцкий рассказал, за кого проголосовал на выборах президента России

Слуцкий: во время выборов в РФ проголосовал за себя, но сомневался
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Пресс-конференция Председателя ЛДПР Леонида Слуцкого в качестве кандидата на пост Президента РФ в пресс-центре Интерфакса. 13 марта 2024. Москва, слуцкий леонид, лдпр
Слуцкий колебался, за кого из кандидатов ему голосовать на выборах Фото:
новость из сюжета
Выборы президента России в 2024 году

Кандидат на выборах президента России от партии ЛДПР Леонид Слуцкий отдал голос за себя. Отвечая на вопрос журналистов он признался, что колебался, выбирая между кандидатами в бюллетени.

«Позволил себе проголосовать за себя… Колебался, но тем не менее проголосовал за себя», — заявил Слуцкий. Его слова передают РИА Новости.

Выборы президента РФ проходили с 15 по 17 марта. Кандидатами являлись самовыдвиженец Владимир Путин, который по итогам обработки 80% бюллетеней набрал 87,15% голосов, и Леонид Слуцкий, получивший 3,16% голосов. А также Владислав Даванков от партии «Новые люди», который набрал 4,04% голосов, и Николай Харитонов от КПРФ — 4,22% голосов.

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Кандидат на выборах президента России от партии ЛДПР Леонид Слуцкий отдал голос за себя. Отвечая на вопрос журналистов он признался, что колебался, выбирая между кандидатами в бюллетени. «Позволил себе проголосовать за себя… Колебался, но тем не менее проголосовал за себя», — заявил Слуцкий. Его слова передают РИА Новости. Выборы президента РФ проходили с 15 по 17 марта. Кандидатами являлись самовыдвиженец Владимир Путин, который по итогам обработки 80% бюллетеней набрал 87,15% голосов, и Леонид Слуцкий, получивший 3,16% голосов. А также Владислав Даванков от партии «Новые люди», который набрал 4,04% голосов, и Николай Харитонов от КПРФ — 4,22% голосов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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