Слуцкий рассказал, за кого проголосовал на выборах президента России

Слуцкий: во время выборов в РФ проголосовал за себя, но сомневался

18 марта 2024 в 13:39 Размер текста - 17 +

Слуцкий колебался, за кого из кандидатов ему голосовать на выборах Фото: Роман Наумов © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Кандидат на выборах президента России от партии ЛДПР Леонид Слуцкий отдал голос за себя. Отвечая на вопрос журналистов он признался, что колебался, выбирая между кандидатами в бюллетени. «Позволил себе проголосовать за себя… Колебался, но тем не менее проголосовал за себя», — заявил Слуцкий. Его слова передают РИА Новости. Выборы президента РФ проходили с 15 по 17 марта. Кандидатами являлись самовыдвиженец Владимир Путин, который по итогам обработки 80% бюллетеней набрал 87,15% голосов, и Леонид Слуцкий, получивший 3,16% голосов. А также Владислав Даванков от партии «Новые люди», который набрал 4,04% голосов, и Николай Харитонов от КПРФ — 4,22% голосов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Кандидат на выборах президента России от партии ЛДПР Леонид Слуцкий отдал голос за себя. Отвечая на вопрос журналистов он признался, что колебался, выбирая между кандидатами в бюллетени. «Позволил себе проголосовать за себя… Колебался, но тем не менее проголосовал за себя», — заявил Слуцкий. Его слова передают РИА Новости. Выборы президента РФ проходили с 15 по 17 марта. Кандидатами являлись самовыдвиженец Владимир Путин, который по итогам обработки 80% бюллетеней набрал 87,15% голосов, и Леонид Слуцкий, получивший 3,16% голосов. А также Владислав Даванков от партии «Новые люди», который набрал 4,04% голосов, и Николай Харитонов от КПРФ — 4,22% голосов.