Комментатор Гусев поделился историей спасения его семьи из «Крокуса»

Комментатор Гусев: нас спасла сотрудница «Крокуса» Мейер

24 марта 2024 в 17:55 Размер текста - 17 +

София Мейер вывела зрителей по лестнице под звук выстрелов, заявил Виктор Гусев Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» Спортивный комментатор Виктор Гусев и шоумен Сергей Светлаков были спасены во время нападения на концертный зал «Крокус Сити Холл» благодаря действиям сотрудницы зала Софии Мейер, которая заблокировала двери во все ложи. Об этом рассказал сам Виктор Гусев. «Меня, а также Сергея Светлакова спасла сотрудница „Крокуса“ София Мейер», — передает слова Гусева telegram-канал Baza. Он добавил, что в «Крокусе» он находился с женой, другом и сыном. Гусев отметил, что сотрудница «Крокуса» София Мейер помогла блокировать двери всех лож и провела зрителей по лестнице на улицу под звук выстрелов. Вечером 22 марта произошла атака на «Крокус Сити Холл». Вооруженные террористы ворвались в здание и открыли огонь по людям, находившимся внутри. По предварительным данным ФСБ, в результате теракта погибли 133 человека, более ста получили ранения. Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев выразил соболезнования родственникам погибших в теракте и заявил о намерении отомстить за жертв нападения, передает «Национальная служба новостей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Спортивный комментатор Виктор Гусев и шоумен Сергей Светлаков были спасены во время нападения на концертный зал «Крокус Сити Холл» благодаря действиям сотрудницы зала Софии Мейер, которая заблокировала двери во все ложи. Об этом рассказал сам Виктор Гусев. «Меня, а также Сергея Светлакова спасла сотрудница „Крокуса“ София Мейер», — передает слова Гусева telegram-канал Baza. Он добавил, что в «Крокусе» он находился с женой, другом и сыном. Гусев отметил, что сотрудница «Крокуса» София Мейер помогла блокировать двери всех лож и провела зрителей по лестнице на улицу под звук выстрелов. Вечером 22 марта произошла атака на «Крокус Сити Холл». Вооруженные террористы ворвались в здание и открыли огонь по людям, находившимся внутри. По предварительным данным ФСБ, в результате теракта погибли 133 человека, более ста получили ранения. Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев выразил соболезнования родственникам погибших в теракте и заявил о намерении отомстить за жертв нападения, передает «Национальная служба новостей».