Песков оценил статью NYT о предупреждении России о готовящемся теракте в Москве

Песков: к статье NYT о предупреждении России нужно относиться с осторожностью
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Дмитрий Песков и Сергей Лавров. Санкт-Петербург, песков дмитрий
Статья NYT основана на сомнительных источниках, заявил Дмитрий Песков Фото:
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Информация от The New York Times о непередаче всей информации о терактах властям России вызывает осторожность, так как основана на неопределенных источниках. Об этом в ходе конференц-колла заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Информацию The New York Times получила от источников. Это информация, к которой нужно относиться с осторожностью», — заявил Песков.

Американские спецслужбы не передали России всю информацию о возможном теракте в «Крокусе» из-за опасений раскрытия своих источников, сообщает New York Times. Персонал «Крокуса», по заявлению газеты, был также проинструктирован о мерах безопасности в случае нападения.

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Информация от The New York Times о непередаче всей информации о терактах властям России вызывает осторожность, так как основана на неопределенных источниках. Об этом в ходе конференц-колла заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Информацию The New York Times получила от источников. Это информация, к которой нужно относиться с осторожностью», — заявил Песков. Американские спецслужбы не передали России всю информацию о возможном теракте в «Крокусе» из-за опасений раскрытия своих источников, сообщает New York Times. Персонал «Крокуса», по заявлению газеты, был также проинструктирован о мерах безопасности в случае нападения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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