Песков оценил статью NYT о предупреждении России о готовящемся теракте в Москве

Информация от The New York Times о непередаче всей информации о терактах властям России вызывает осторожность, так как основана на неопределенных источниках. Об этом в ходе конференц-колла заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Информацию The New York Times получила от источников. Это информация, к которой нужно относиться с осторожностью», — заявил Песков.
Американские спецслужбы не передали России всю информацию о возможном теракте в «Крокусе» из-за опасений раскрытия своих источников, сообщает New York Times. Персонал «Крокуса», по заявлению газеты, был также проинструктирован о мерах безопасности в случае нападения.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.