Песков оценил статью NYT о предупреждении России о готовящемся теракте в Москве

Песков: к статье NYT о предупреждении России нужно относиться с осторожностью

28 марта 2024 в 14:58 Размер текста - 17 +

Статья NYT основана на сомнительных источниках, заявил Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» Информация от The New York Times о непередаче всей информации о терактах властям России вызывает осторожность, так как основана на неопределенных источниках. Об этом в ходе конференц-колла заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Информацию The New York Times получила от источников. Это информация, к которой нужно относиться с осторожностью», — заявил Песков. Американские спецслужбы не передали России всю информацию о возможном теракте в «Крокусе» из-за опасений раскрытия своих источников, сообщает New York Times. Персонал «Крокуса», по заявлению газеты, был также проинструктирован о мерах безопасности в случае нападения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Информация от The New York Times о непередаче всей информации о терактах властям России вызывает осторожность, так как основана на неопределенных источниках. Об этом в ходе конференц-колла заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Информацию The New York Times получила от источников. Это информация, к которой нужно относиться с осторожностью», — заявил Песков. Американские спецслужбы не передали России всю информацию о возможном теракте в «Крокусе» из-за опасений раскрытия своих источников, сообщает New York Times. Персонал «Крокуса», по заявлению газеты, был также проинструктирован о мерах безопасности в случае нападения.