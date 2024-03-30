RMF24: стадо овец пересекло украинскую границу, испугав польских пограничников. Видео

30 марта 2024 в 19:58 Размер текста - 17 +

Овцы уже не в первый раз приближаются к границе, заявили польские пограничники Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В польском селе Корчов, находящимся рядом с Украиной, пограничники обеспокоились пересечением границы стадом овец. Об этом написали на портале RMF24. «Устройства предупреждали о приближении к линии границы. На экранах видеонаблюдения было идентифицировано стадо овец. Животные пересекли границу и начали пастись. Офицеры в форме, хорошо знающие приграничную местность и ее обитателей, предупредили хозяина неуправляемого стада», — говорится в материале. После этого животных отвели в загон. Уточняется, что это уже не первый такой случай. По словам офицера пограничной службы Польши Петра Закеларжа, стадо выходило на приграничную дорого около двух недель назад. Однако тогда овцы не стали пересекать границу. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В польском селе Корчов, находящимся рядом с Украиной, пограничники обеспокоились пересечением границы стадом овец. Об этом написали на портале RMF24. «Устройства предупреждали о приближении к линии границы. На экранах видеонаблюдения было идентифицировано стадо овец. Животные пересекли границу и начали пастись. Офицеры в форме, хорошо знающие приграничную местность и ее обитателей, предупредили хозяина неуправляемого стада», — говорится в материале. После этого животных отвели в загон. Уточняется, что это уже не первый такой случай. По словам офицера пограничной службы Польши Петра Закеларжа, стадо выходило на приграничную дорого около двух недель назад. Однако тогда овцы не стали пересекать границу.