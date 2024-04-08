Кремль: Путин ведет напряженную работу из-за паводков

08 апреля 2024 в 14:15 Размер текста - 17 +

Из-за паводков режим ЧС введен в Тюменской области Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На выходных президент России Владимир Путин работал над ситуацией с наводнениями, охватившими российские регионы. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Все службы мобилизованы и работают. Ведется напряженная информационная работа в Курганской и Тюменской областях. Чтобы призывать людей быть готовыми к экстремальным паводкам, власти осуществляют необходимую подготовку. Сегодня Путин выслушал оклады и поручил правительству создать спецкомиссию, ее возглавит [глава МЧС] Куренков. Продолжается напряженная работа. Эта ситуация требует больших усилий со стороны местных региональных и федеральных властей», — заявил Песков. Его словам передает корреспондент URA.RU. URA.RU сообщало, что утром 8 апреля президент поручил создать комиссию, которая будет отслеживать ситуацию с паводками. Также Путин выслушал доклады уральских губернаторов Александра Моора и Вадима Шумкова о ситуации с наводнениями в регионах. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На выходных президент России Владимир Путин работал над ситуацией с наводнениями, охватившими российские регионы. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Все службы мобилизованы и работают. Ведется напряженная информационная работа в Курганской и Тюменской областях. Чтобы призывать людей быть готовыми к экстремальным паводкам, власти осуществляют необходимую подготовку. Сегодня Путин выслушал оклады и поручил правительству создать спецкомиссию, ее возглавит [глава МЧС] Куренков. Продолжается напряженная работа. Эта ситуация требует больших усилий со стороны местных региональных и федеральных властей», — заявил Песков. Его словам передает корреспондент URA.RU. URA.RU сообщало, что утром 8 апреля президент поручил создать комиссию, которая будет отслеживать ситуацию с паводками. Также Путин выслушал доклады уральских губернаторов Александра Моора и Вадима Шумкова о ситуации с наводнениями в регионах.