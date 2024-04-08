Кремль: Путин ведет напряженную работу из-за паводков

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© Служба новостей «URA.RU»
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Подготовка к наводнению. СНТ КМЗ-1. Шоссе Тюнина. Курган, половодье, подготовка к паводку, наводнение
Из-за паводков режим ЧС введен в Тюменской области Фото:

На выходных президент России Владимир Путин работал над ситуацией с наводнениями, охватившими российские регионы. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.

«Все службы мобилизованы и работают. Ведется напряженная информационная работа в Курганской и Тюменской областях. Чтобы призывать людей быть готовыми к экстремальным паводкам, власти осуществляют необходимую подготовку. Сегодня Путин выслушал оклады и поручил правительству создать спецкомиссию, ее возглавит [глава МЧС] Куренков. Продолжается напряженная работа. Эта ситуация требует больших усилий со стороны местных региональных и федеральных властей», — заявил Песков. Его словам передает корреспондент URA.RU.

URA.RU сообщало, что утром 8 апреля президент поручил создать комиссию, которая будет отслеживать ситуацию с паводками. Также Путин выслушал доклады уральских губернаторов Александра Моора и Вадима Шумкова о ситуации с наводнениями в регионах.

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На выходных президент России Владимир Путин работал над ситуацией с наводнениями, охватившими российские регионы. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Все службы мобилизованы и работают. Ведется напряженная информационная работа в Курганской и Тюменской областях. Чтобы призывать людей быть готовыми к экстремальным паводкам, власти осуществляют необходимую подготовку. Сегодня Путин выслушал оклады и поручил правительству создать спецкомиссию, ее возглавит [глава МЧС] Куренков. Продолжается напряженная работа. Эта ситуация требует больших усилий со стороны местных региональных и федеральных властей», — заявил Песков. Его словам передает корреспондент URA.RU. URA.RU сообщало, что утром 8 апреля президент поручил создать комиссию, которая будет отслеживать ситуацию с паводками. Также Путин выслушал доклады уральских губернаторов Александра Моора и Вадима Шумкова о ситуации с наводнениями в регионах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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