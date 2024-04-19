В Иране произошли взрывы после сообщений об атаке Израиля. Видео

19 апреля 2024 в 06:55 Размер текста - 17 +

Ракетный удар нанесли по аэропорту Ирана Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Военный конфликт между Ираном и Израилем В городе Исфахан (Иран) произошли взрывы в аэропорту после того, как появились сообщения об ударе Израиля по территории Ирана. Об этом пишет телеканал Al Jazeera. «Взрывы прозвучали вблизи аэропорта Исфахана. И авиабазы иранской армии Хаштам Шакари», — передает официальный telegram-канал Al Jazeera. Видео появилось в telegram-канале «IZ.RU». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В городе Исфахан (Иран) произошли взрывы в аэропорту после того, как появились сообщения об ударе Израиля по территории Ирана. Об этом пишет телеканал Al Jazeera. «Взрывы прозвучали вблизи аэропорта Исфахана. И авиабазы иранской армии Хаштам Шакари», — передает официальный telegram-канал Al Jazeera. Видео появилось в telegram-канале «IZ.RU».