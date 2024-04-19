В Иране произошли взрывы после сообщений об атаке Израиля. Видео

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Ракетный удар нанесли по аэропорту Ирана Фото:
новость из сюжета
Военный конфликт между Ираном и Израилем

В городе Исфахан (Иран) произошли взрывы в аэропорту после того, как появились сообщения об ударе Израиля по территории Ирана. Об этом пишет телеканал Al Jazeera.

«Взрывы прозвучали вблизи аэропорта Исфахана. И авиабазы иранской армии Хаштам Шакари», — передает официальный telegram-канал Al Jazeera. Видео появилось в telegram-канале «IZ.RU».

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В городе Исфахан (Иран) произошли взрывы в аэропорту после того, как появились сообщения об ударе Израиля по территории Ирана. Об этом пишет телеканал Al Jazeera. «Взрывы прозвучали вблизи аэропорта Исфахана. И авиабазы иранской армии Хаштам Шакари», — передает официальный telegram-канал Al Jazeera. Видео появилось в telegram-канале «IZ.RU».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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