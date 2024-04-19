Ракетный удар нанесли по аэропорту Ирана
новость из сюжетаВоенный конфликт между Ираном и Израилем
В городе Исфахан (Иран) произошли взрывы в аэропорту после того, как появились сообщения об ударе Израиля по территории Ирана. Об этом пишет телеканал Al Jazeera.
«Взрывы прозвучали вблизи аэропорта Исфахана. И авиабазы иранской армии Хаштам Шакари», —
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