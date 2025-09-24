Зеленский признал, что у ВСУ нет ракет

В распоряжении ВСУ отсутствуют крупные ракеты. Это признал президент Украины Владимир Зеленский.
«У Украины нет больших, мощных ракет, которые диктаторы любят демонстрировать на параде, но у нас есть дроны, которые могут летать на две-три тысячи километров», — сказал Зеленский, передает Clash Report. Вместо этого украинская армия делает ставку на развитие и использование дальнобойных беспилотников.
Ранее сообщалось, что российские военные приступили к испытаниям новейшей дрон-ракеты «Залп-1», предназначенной для перехвата многоцелевых высотных беспилотников ВСУ. Устройства направлены на тестирование в зону СВО. Ключевым преимуществом нового дрона специалисты называют его максимальную скорость, достигающую примерно 310 км/ч.
