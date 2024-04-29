Чтобы капуста выросла «пузастая», лучше не смеяться: как вырастить овощ в 2024 году

Чтобы капуста выросла «пузастая», при посадке лучше не смеяться

29 апреля 2024 в 14:50 Размер текста - 17 +

Выращивать капусту можно в открытом грунте или теплице Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Капуста — популярное растение среди огородников. Ее можно использовать для приготовления салатов, блюд, борщей, супов, и квашения. Выращивать можно как сразу в открытом грунте или теплице, так и дома через рассаду. URA.RU в своем материале собрало информацию о том как правильно вырастить овощ в 2024 году. Когда сажать капусту в 2024 году Сроки посева семян капусты на рассаду в 2024 году зависят от желаемой даты высадки рассады в открытый грунт. Для ранней белокочанной капусты, которую обычно высаживают через 45-60 дней после начала рассады, необходимо начинать посев семян в середине-начале марта, чтобы успеть высадить рассаду в грядки в начале мая. У поздних сортов капусты рассадный период короче и составляет 35-40 дней. Например, для белокочанной раннеспелой, цветной и краснокочанной капусты рекомендуется посев семян с 1 по 20 марта, с высадкой рассады с 1 по 20 мая и уборкой урожая во второй половине июня. Для позднеспелых сортов капусты эти сроки сдвигаются на более поздние даты. Также следует учитывать благоприятные и запрещенные дни по Лунному календарю для посадки капусты на рассаду, чтобы обеспечить хороший рост и развитие растений. Важно помнить, что рассаду капусты желательно выращивать в теплицах, где она получит достаточное освещение и прохладные условия для успешного развития. Посев семян капусты Посев капусты в 2024 году нужно проводить с учетом Лунного календаря. Семена капусты лучше всего замачивать и закаливать перед посевом. Проросшим семенам требуется светлое прохладное место, чтобы сеянцы не вытягивались. Оптимальные даты посева капусты в 2024 году включают февраль (12, 15, 16, 19, 20, 21), март (13, 14, 18, 19), апрель (10, 11, 14, 15, 21, 22, 23), и май (11, 12, 13, 19, 20, 21, 22). Лучше сажать поэтапно для удлинения периода сбора урожая. Пикировка рассады капусты Необходимо пикировать рассаду капусты, когда у нее появятся хорошо развитые семядольные листочки. При пересадке важно уделить внимание корешкам растений и ухаживать за ними. Высаживать рассаду можно как в горшки, так и на грядку. Дни для проведения пикировки в 2024 году: март 5, 6, 18, 19, 22, 23, 24, 26; апрель 1, 2, 3, 6, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 23, 29, 30; май 3, 4, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 26, 27, 30, 31. Полив и подкормка капусты Поливайте капусту в соответствии с уровнем влажности почвы. Первую подкормку проведите после появления первой пары листочков, используя комплексное удобрение. Далее подкормки проводите каждые две-три недели, чередуя минеральные и органические удобрения. Для органической подкормки подойдут настои крапивы или прелой травы. Во второй половине вегетации используйте удобрения с повышенным содержанием калия. Астрологи рекомендуют полив и подкормки проводить, когда Луна в знаках Воды и Земли. Посадка капусты на постоянное место Капусту высаживают на постоянное место в разные сроки в зависимости от сорта: ранние — в конце апреля — начале мая, поздние — в конце мая — начале июня. Выбирают грядку после бобовых, пасленовых, тыквенных культур, моркови, лука или чеснока. Рассада должна иметь четыре-шесть листьев. Перед посадкой поливают, сажают в лунки, обжимают корни. Желательно сажать в пасмурную погоду. Рыхление и прополка капусты Важно рыхлить и пропалывать капусту в первой половине вегетации, особенно когда листовой аппарат еще не слишком развит. Рыхление следует проводить после полива или дождя. Считается, что наилучшее время для борьбы с сорняками — полнолуние и дни, когда Луна убывает в определенных знаках Зодиака. Чтобы упростить работу, можно замульчировать грядку сеном, соломой и так далее, что уменьшит испарение воды и потребность в поливе. Обработка капусты от болезней и вредителей Для защиты от болезней и вредителей в 2024 году по Лунному календарю для капусты рекомендуется следить за появлением вредителей. Для этого необходимо использовать народные средства, такие как настои чеснока, отвар полыни, и сажать рядом растения, выделяющие фитонциды. Уборка урожая капусты Для успешной уборки урожая капусты по Лунному календарю 2024 рекомендуется следовать определенным принципам. Желательно срезать кочаны в период, когда растущая Луна находится в «сухих» знаках зодиака, таких как Овен, Лев, Стрелец и Водолей. Также допустимо убирать капусту на хранение в знаках Тельца и Козерога. Дни полнолуния считаются отличным временем для уборки овощей, так как их питательная ценность будет наивысшей. Важно помнить, что срезать капусту для употребления в пищу или для консервирования можно в любые дни, но чем ближе к полнолунию, тем больше питательных веществ содержится в капусте. Будучи внимательными к фазам Луны и выбирая правильное время для уборки, можно обеспечить себе качественный и полезный урожай капусты не только в теплое время года, но и зимой. Народные приметы По народным приметам, для начала успешной посадки капусты следует дождаться полуночи. Важно было всегда помнить, что во время процесса нельзя употреблять хлеб, чтобы куры не клевали посадку, а также воздерживаться от смеха, чтобы не нарушить форму листьев. Перед тем как приступить к высадке капустной рассады в Подмосковье, обычно на грядке ставили горшок вверх дном с корнем крапивы внутри. В процессе высадки следовало произносить заклинания, типа: «Не будь голенаста, будь пузаста», «Не будь пустая, будь густая» и так далее. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Капуста — популярное растение среди огородников. Ее можно использовать для приготовления салатов, блюд, борщей, супов, и квашения. Выращивать можно как сразу в открытом грунте или теплице, так и дома через рассаду. URA.RU в своем материале собрало информацию о том как правильно вырастить овощ в 2024 году. Сроки посева семян капусты на рассаду в 2024 году зависят от желаемой даты высадки рассады в открытый грунт. Для ранней белокочанной капусты, которую обычно высаживают через 45-60 дней после начала рассады, необходимо начинать посев семян в середине-начале марта, чтобы успеть высадить рассаду в грядки в начале мая. У поздних сортов капусты рассадный период короче и составляет 35-40 дней. Например, для белокочанной раннеспелой, цветной и краснокочанной капусты рекомендуется посев семян с 1 по 20 марта, с высадкой рассады с 1 по 20 мая и уборкой урожая во второй половине июня. Для позднеспелых сортов капусты эти сроки сдвигаются на более поздние даты. Также следует учитывать благоприятные и запрещенные дни по Лунному календарю для посадки капусты на рассаду, чтобы обеспечить хороший рост и развитие растений. Важно помнить, что рассаду капусты желательно выращивать в теплицах, где она получит достаточное освещение и прохладные условия для успешного развития. Посев капусты в 2024 году нужно проводить с учетом Лунного календаря. Семена капусты лучше всего замачивать и закаливать перед посевом. Проросшим семенам требуется светлое прохладное место, чтобы сеянцы не вытягивались. Оптимальные даты посева капусты в 2024 году включают февраль (12, 15, 16, 19, 20, 21), март (13, 14, 18, 19), апрель (10, 11, 14, 15, 21, 22, 23), и май (11, 12, 13, 19, 20, 21, 22). Лучше сажать поэтапно для удлинения периода сбора урожая. Необходимо пикировать рассаду капусты, когда у нее появятся хорошо развитые семядольные листочки. При пересадке важно уделить внимание корешкам растений и ухаживать за ними. Высаживать рассаду можно как в горшки, так и на грядку. Дни для проведения пикировки в 2024 году: март 5, 6, 18, 19, 22, 23, 24, 26; апрель 1, 2, 3, 6, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 23, 29, 30; май 3, 4, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 26, 27, 30, 31. Поливайте капусту в соответствии с уровнем влажности почвы. Первую подкормку проведите после появления первой пары листочков, используя комплексное удобрение. Далее подкормки проводите каждые две-три недели, чередуя минеральные и органические удобрения. Для органической подкормки подойдут настои крапивы или прелой травы. Во второй половине вегетации используйте удобрения с повышенным содержанием калия. Астрологи рекомендуют полив и подкормки проводить, когда Луна в знаках Воды и Земли. Капусту высаживают на постоянное место в разные сроки в зависимости от сорта: ранние — в конце апреля — начале мая, поздние — в конце мая — начале июня. Выбирают грядку после бобовых, пасленовых, тыквенных культур, моркови, лука или чеснока. Рассада должна иметь четыре-шесть листьев. Перед посадкой поливают, сажают в лунки, обжимают корни. Желательно сажать в пасмурную погоду. Важно рыхлить и пропалывать капусту в первой половине вегетации, особенно когда листовой аппарат еще не слишком развит. Рыхление следует проводить после полива или дождя. Считается, что наилучшее время для борьбы с сорняками — полнолуние и дни, когда Луна убывает в определенных знаках Зодиака. Чтобы упростить работу, можно замульчировать грядку сеном, соломой и так далее, что уменьшит испарение воды и потребность в поливе. Для защиты от болезней и вредителей в 2024 году по Лунному календарю для капусты рекомендуется следить за появлением вредителей. Для этого необходимо использовать народные средства, такие как настои чеснока, отвар полыни, и сажать рядом растения, выделяющие фитонциды. Для успешной уборки урожая капусты по Лунному календарю 2024 рекомендуется следовать определенным принципам. Желательно срезать кочаны в период, когда растущая Луна находится в «сухих» знаках зодиака, таких как Овен, Лев, Стрелец и Водолей. Также допустимо убирать капусту на хранение в знаках Тельца и Козерога. Дни полнолуния считаются отличным временем для уборки овощей, так как их питательная ценность будет наивысшей. Важно помнить, что срезать капусту для употребления в пищу или для консервирования можно в любые дни, но чем ближе к полнолунию, тем больше питательных веществ содержится в капусте. Будучи внимательными к фазам Луны и выбирая правильное время для уборки, можно обеспечить себе качественный и полезный урожай капусты не только в теплое время года, но и зимой. По народным приметам, для начала успешной посадки капусты следует дождаться полуночи. Важно было всегда помнить, что во время процесса нельзя употреблять хлеб, чтобы куры не клевали посадку, а также воздерживаться от смеха, чтобы не нарушить форму листьев. Перед тем как приступить к высадке капустной рассады в Подмосковье, обычно на грядке ставили горшок вверх дном с корнем крапивы внутри. В процессе высадки следовало произносить заклинания, типа: «Не будь голенаста, будь пузаста», «Не будь пустая, будь густая» и так далее.