Правительство раскритиковало идею снизить штрафы за рекламу без маркировки

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Представление кандидатуры Михаила Мишустина на должность премьер-министра России в Государственной Думе РФ. Москва, даванков владислав
По мнению Владислава Даванкова, введенные в 2023 году штрафы избыточны Фото:

Правительство раскритиковало законопроект вице-спикера Госдумы, члена партии «Новые люди» Владислава Даванкова о снижении штрафов за немаркированную интернет-рекламу в десять раз. Об этом говорится в отзыве кабинета.

«Правительство сочло предлагаемые изменения необоснованными», — передает РБК. Там также добавили, что уже есть способы учитывать личные обстоятельства и назначать меньшие штрафы. В Кабмине отметили отсутствие анализа правоприменительной практики в материалах к законопроекту, который бы указывал на избыточность и несоразмерность установленных штрафов.

Даванков направил законопроект в феврале. По его мнению, введенные в 2023 году штрафы избыточны. Предложенные штрафы за нарушения маркировки и информации в интернете варьируются от 30 до 500 тысяч рублей. Депутат предложил выдавать предупреждение при первом нарушении и снижение максимальных штрафов: до 3 тысяч рублей для физлиц, 10 тысяч рублей для должностных лиц и до 50 тысяч рублей для юрлиц.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Правительство раскритиковало законопроект вице-спикера Госдумы, члена партии «Новые люди» Владислава Даванкова о снижении штрафов за немаркированную интернет-рекламу в десять раз. Об этом говорится в отзыве кабинета. «Правительство сочло предлагаемые изменения необоснованными», — передает РБК. Там также добавили, что уже есть способы учитывать личные обстоятельства и назначать меньшие штрафы. В Кабмине отметили отсутствие анализа правоприменительной практики в материалах к законопроекту, который бы указывал на избыточность и несоразмерность установленных штрафов. Даванков направил законопроект в феврале. По его мнению, введенные в 2023 году штрафы избыточны. Предложенные штрафы за нарушения маркировки и информации в интернете варьируются от 30 до 500 тысяч рублей. Депутат предложил выдавать предупреждение при первом нарушении и снижение максимальных штрафов: до 3 тысяч рублей для физлиц, 10 тысяч рублей для должностных лиц и до 50 тысяч рублей для юрлиц.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...