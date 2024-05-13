Правительство раскритиковало идею снизить штрафы за рекламу без маркировки

Правительство раскритиковало законопроект вице-спикера Госдумы, члена партии «Новые люди» Владислава Даванкова о снижении штрафов за немаркированную интернет-рекламу в десять раз. Об этом говорится в отзыве кабинета.
«Правительство сочло предлагаемые изменения необоснованными», — передает РБК. Там также добавили, что уже есть способы учитывать личные обстоятельства и назначать меньшие штрафы. В Кабмине отметили отсутствие анализа правоприменительной практики в материалах к законопроекту, который бы указывал на избыточность и несоразмерность установленных штрафов.
Даванков направил законопроект в феврале. По его мнению, введенные в 2023 году штрафы избыточны. Предложенные штрафы за нарушения маркировки и информации в интернете варьируются от 30 до 500 тысяч рублей. Депутат предложил выдавать предупреждение при первом нарушении и снижение максимальных штрафов: до 3 тысяч рублей для физлиц, 10 тысяч рублей для должностных лиц и до 50 тысяч рублей для юрлиц.
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