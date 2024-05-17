17 мая 2024

Mash: в Санкт-Петербурге прогремел взрыв у здания военной связи. Видео

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Учения МЧС в здании областной больницы. Курган, мчс, спасатели мчс, учения мчс, областная больница, скорая помощь
На месте происшествия работает бригада скорой помощи, передают авторы канала Фото:

В Санкт-Петербурге сообщается о взрыве у здания Военной академии связи им. С. М. Буденного. Сообщение передает Mash.

«Взрыв у здания Военной академии связи им. С. М. Буденного на Тихорецком проспекте», — передают авторы канала. На месте работают медики и другие представители экстренных служб. Официально информацию об инциденте пока не подтвердили.

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В Санкт-Петербурге сообщается о взрыве у здания Военной академии связи им. С. М. Буденного. Сообщение передает Mash. «Взрыв у здания Военной академии связи им. С. М. Буденного на Тихорецком проспекте», — передают авторы канала. На месте работают медики и другие представители экстренных служб. Официально информацию об инциденте пока не подтвердили.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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