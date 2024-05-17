На месте происшествия работает бригада скорой помощи, передают авторы канала
В Санкт-Петербурге сообщается о взрыве у здания Военной академии связи им. С. М. Буденного. Сообщение передает Mash.
«Взрыв у здания Военной академии связи им. С. М. Буденного на Тихорецком проспекте», — передают авторы канала. На месте работают медики и другие представители экстренных служб. Официально информацию об инциденте пока не подтвердили.
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