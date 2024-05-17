Mash: в Санкт-Петербурге прогремел взрыв у здания военной связи. Видео

17 мая 2024 в 22:53 Размер текста - 17 +

На месте происшествия работает бригада скорой помощи, передают авторы канала Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Санкт-Петербурге сообщается о взрыве у здания Военной академии связи им. С. М. Буденного. Сообщение передает Mash. «Взрыв у здания Военной академии связи им. С. М. Буденного на Тихорецком проспекте», — передают авторы канала. На месте работают медики и другие представители экстренных служб. Официально информацию об инциденте пока не подтвердили. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Санкт-Петербурге сообщается о взрыве у здания Военной академии связи им. С. М. Буденного. Сообщение передает Mash. «Взрыв у здания Военной академии связи им. С. М. Буденного на Тихорецком проспекте», — передают авторы канала. На месте работают медики и другие представители экстренных служб. Официально информацию об инциденте пока не подтвердили.