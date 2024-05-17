RT: оперслужбы прокомментировали версию про атаку БПЛА на Санкт-Петербург

В оперативных службах отвергли версию с атакой БПЛА на Петербург, пишет RT
Оперативники исключили версию атаки беспилотника в качестве причины взрыва в районе Военной академии связи имени Буденного в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает RT.
«Оперативные службы уже отвергли версию про атаку БПЛА на здание Военной академии в Петербурге», — говорится в сообщении telegram-канала «RT на русском». СМИ при этом ссылается на администрацию Калининского района города.
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