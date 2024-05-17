RT: оперслужбы прокомментировали версию про атаку БПЛА на Санкт-Петербург

RT: оперслужбы исключили версию с атакой беспилотника на Санкт-Петербург

17 мая 2024 в 23:27 Размер текста - 17 +

В оперативных службах отвергли версию с атакой БПЛА на Петербург, пишет RT Фото: Владимир Андреев © URA.RU Оперативники исключили версию атаки беспилотника в качестве причины взрыва в районе Военной академии связи имени Буденного в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает RT. «Оперативные службы уже отвергли версию про атаку БПЛА на здание Военной академии в Петербурге», — говорится в сообщении telegram-канала «RT на русском». СМИ при этом ссылается на администрацию Калининского района города. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Оперативники исключили версию атаки беспилотника в качестве причины взрыва в районе Военной академии связи имени Буденного в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает RT. «Оперативные службы уже отвергли версию про атаку БПЛА на здание Военной академии в Петербурге», — говорится в сообщении telegram-канала «RT на русском». СМИ при этом ссылается на администрацию Калининского района города.