17 мая 2024

RT: оперслужбы прокомментировали версию про атаку БПЛА на Санкт-Петербург

RT: оперслужбы исключили версию с атакой беспилотника на Санкт-Петербург
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Виды Санкт-Петербурга и Кронштадта. Санкт-Петербург, петропавловская крепость, санкт-петербург, санкт петербург
В оперативных службах отвергли версию с атакой БПЛА на Петербург, пишет RT Фото:

Оперативники исключили версию атаки беспилотника в качестве причины взрыва в районе Военной академии связи имени Буденного в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает RT.

«Оперативные службы уже отвергли версию про атаку БПЛА на здание Военной академии в Петербурге», — говорится в сообщении telegram-канала «RT на русском». СМИ при этом ссылается на администрацию Калининского района города.

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Оперативники исключили версию атаки беспилотника в качестве причины взрыва в районе Военной академии связи имени Буденного в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает RT. «Оперативные службы уже отвергли версию про атаку БПЛА на здание Военной академии в Петербурге», — говорится в сообщении telegram-канала «RT на русском». СМИ при этом ссылается на администрацию Калининского района города.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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