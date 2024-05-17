Ленинградский военный округ: семь человек пострадали при взрыве в Петербурге

17 мая 2024 в 23:27 Размер текста - 17 +

Семь военных пострадали в Санкт-Петербурге от взрыва, передает ЛВО Фото: Илья Московец © URA.RU Семь военных пострадали при взрыве на территории Военной академии связи имени Буденного. Об этом сообщает представители Ленинградского военного округа. «Cемь военных пострадали при взрыве на хозяйственной территории Военной академии связи имени Буденного в Петербурге», — передают журналисты РИА Новости. Они ссылаются на сообщение Ленинградского военного округа. О взрыве стало известно чуть более получаса назад. На месте работают экстренные службы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Семь военных пострадали при взрыве на территории Военной академии связи имени Буденного. Об этом сообщает представители Ленинградского военного округа. «Cемь военных пострадали при взрыве на хозяйственной территории Военной академии связи имени Буденного в Петербурге», — передают журналисты РИА Новости. Они ссылаются на сообщение Ленинградского военного округа. О взрыве стало известно чуть более получаса назад. На месте работают экстренные службы.