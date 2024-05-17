В Ленинградском военном округе назвали причину взрыва, из-за которого пострадало семь человек

Причиной взрыва в Петербурге стал снаряд времен ВОВ

17 мая 2024 в 23:32 Размер текста - 17 +

Причиной взрыва в Петербурге послужил снаряд времен Великой Отечественной войны, уточнили в ЛВО Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Взрыв в Санкт-Петербурге, в ходе которого пострадали семь человек, произошел в связи с произвольной детонацией снаряда времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщили представители Ленинградского военного округа. «Причиной взрыва в академии в Петербурге стала произвольная детонация 76-мм боеприпаса времен Великой Отечественной войны», — отмечается в сообщении округа, его передают РИА Новости. До этого отмечалось, что взрыв произошел на территории Военной академии связи. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Взрыв в Санкт-Петербурге, в ходе которого пострадали семь человек, произошел в связи с произвольной детонацией снаряда времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщили представители Ленинградского военного округа. «Причиной взрыва в академии в Петербурге стала произвольная детонация 76-мм боеприпаса времен Великой Отечественной войны», — отмечается в сообщении округа, его передают РИА Новости. До этого отмечалось, что взрыв произошел на территории Военной академии связи.