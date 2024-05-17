17 мая 2024

В Ленинградском военном округе назвали причину взрыва, из-за которого пострадало семь человек

Причиной взрыва в Петербурге стал снаряд времен ВОВ
© Служба новостей «URA.RU»
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Причиной взрыва в Петербурге послужил снаряд времен Великой Отечественной войны, уточнили в ЛВО Фото:

Взрыв в Санкт-Петербурге, в ходе которого пострадали семь человек, произошел в связи с произвольной детонацией снаряда времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщили представители Ленинградского военного округа.

«Причиной взрыва в академии в Петербурге стала произвольная детонация 76-мм боеприпаса времен Великой Отечественной войны», — отмечается в сообщении округа, его передают РИА Новости. До этого отмечалось, что взрыв произошел на территории Военной академии связи.

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Взрыв в Санкт-Петербурге, в ходе которого пострадали семь человек, произошел в связи с произвольной детонацией снаряда времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщили представители Ленинградского военного округа. «Причиной взрыва в академии в Петербурге стала произвольная детонация 76-мм боеприпаса времен Великой Отечественной войны», — отмечается в сообщении округа, его передают РИА Новости. До этого отмечалось, что взрыв произошел на территории Военной академии связи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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