В Ленинградском военном округе назвали причину взрыва, из-за которого пострадало семь человек

Причиной взрыва в Петербурге послужил снаряд времен Великой Отечественной войны, уточнили в ЛВО
Взрыв в Санкт-Петербурге, в ходе которого пострадали семь человек, произошел в связи с произвольной детонацией снаряда времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщили представители Ленинградского военного округа.
«Причиной взрыва в академии в Петербурге стала произвольная детонация 76-мм боеприпаса времен Великой Отечественной войны», — отмечается в сообщении округа, его передают РИА Новости. До этого отмечалось, что взрыв произошел на территории Военной академии связи.
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