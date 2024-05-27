В Госдуме оценили атаку ВСУ на Геленджик

Депутат Картаполов: ВСУ постоянно воюют против мирного населения

27 мая 2024 в 18:48 Размер текста - 17 +

ВСУ атаковали Геленджик и вели бой против мирного населения, передает Картаполов Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинская армия всегда ведет бой против обычных людей, потому что не может биться с ВС РФ. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Таким образом он прокомментировал атаку ВСУ на территорию Геленджика. «ВСУ всегда воюют с обычным мирным населением и их задача — убить как можно больше простых людей, не военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации», — передает РИА Новости слова Картполова. Он добавил, что украинская армия не умеет воевать ни с кем, кроме обычных людей. В этом случае, по его словам, она делает это цинично и безнаказанно. Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали Геленджик. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что ночью украинские беспилотники предприняли попытку удара по гражданским объектам в городе. В результате этого обломки одного из БПЛА повредили недостроенное здание, передает RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Украинская армия всегда ведет бой против обычных людей, потому что не может биться с ВС РФ. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Таким образом он прокомментировал атаку ВСУ на территорию Геленджика. «ВСУ всегда воюют с обычным мирным населением и их задача — убить как можно больше простых людей, не военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации», — передает РИА Новости слова Картполова. Он добавил, что украинская армия не умеет воевать ни с кем, кроме обычных людей. В этом случае, по его словам, она делает это цинично и безнаказанно. Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали Геленджик. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что ночью украинские беспилотники предприняли попытку удара по гражданским объектам в городе. В результате этого обломки одного из БПЛА повредили недостроенное здание, передает RT.