В Госдуме оценили атаку ВСУ на Геленджик

Депутат Картаполов: ВСУ постоянно воюют против мирного населения
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ВСУ атаковали Геленджик и вели бой против мирного населения, передает Картаполов Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украинская армия всегда ведет бой против обычных людей, потому что не может биться с ВС РФ. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Таким образом он прокомментировал атаку ВСУ на территорию Геленджика.

«ВСУ всегда воюют с обычным мирным населением и их задача — убить как можно больше простых людей, не военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации», — передает РИА Новости слова Картполова. Он добавил, что украинская армия не умеет воевать ни с кем, кроме обычных людей. В этом случае, по его словам, она делает это цинично и безнаказанно.

Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали Геленджик. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что ночью украинские беспилотники предприняли попытку удара по гражданским объектам в городе. В результате этого обломки одного из БПЛА повредили недостроенное здание, передает RT.

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Украинская армия всегда ведет бой против обычных людей, потому что не может биться с ВС РФ. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Таким образом он прокомментировал атаку ВСУ на территорию Геленджика. «ВСУ всегда воюют с обычным мирным населением и их задача — убить как можно больше простых людей, не военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации», — передает РИА Новости слова Картполова. Он добавил, что украинская армия не умеет воевать ни с кем, кроме обычных людей. В этом случае, по его словам, она делает это цинично и безнаказанно. Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали Геленджик. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что ночью украинские беспилотники предприняли попытку удара по гражданским объектам в городе. В результате этого обломки одного из БПЛА повредили недостроенное здание, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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