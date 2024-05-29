Песков: в Кремле ведутся дискуссии, как называть Зеленского

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Заключительная пресс-конференция президента России Владимира Путина по окончанию визита в Китай. Пекин, КНР, песков дмитрий, орешкин максим
Дмитрий Песков отметил, что в Кремле ведутся дискуссии по тому, как сейчас называть Владимира Зеленского Фото:

Кремль обсуждает варианты, как теперь называть главу Украины Владимира Зеленского, чей президентский срок закончился. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами.

«Сейчас ведутся дискуссии, как раз об этом неоднократно говорил президент России Владимир Путин. Существуют разные точки зрения. Но в любом случае это тема для юридической квалификации правовой системы самой Украины», — заявил Дмитрий Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU.

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Кремль обсуждает варианты, как теперь называть главу Украины Владимира Зеленского, чей президентский срок закончился. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами. «Сейчас ведутся дискуссии, как раз об этом неоднократно говорил президент России Владимир Путин. Существуют разные точки зрения. Но в любом случае это тема для юридической квалификации правовой системы самой Украины», — заявил Дмитрий Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Президентский срок Зеленского закончился еще 20 мая. Выборов не было, так как глава Украины продлил военное положение. В Киеве считают, что Зеленский остается «законным президентом» до новых выборов. Однако согласно международным договорам он перестал быть легитимным.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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