Политика Власть Песков: в Кремле ведутся дискуссии, как называть Зеленского 29 мая 2024 в 14:40 Размер текста - 17 + Дмитрий Песков отметил, что в Кремле ведутся дискуссии по тому, как сейчас называть Владимира Зеленского Фото: Владимир Андреев © URA.RU Кремль обсуждает варианты, как теперь называть главу Украины Владимира Зеленского, чей президентский срок закончился. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами. «Сейчас ведутся дискуссии, как раз об этом неоднократно говорил президент России Владимир Путин. Существуют разные точки зрения. Но в любом случае это тема для юридической квалификации правовой системы самой Украины», — заявил Дмитрий Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Новость по теме Как Зеленский стал президентом: биография и личная жизнь потерявшего власть украинского лидера Президентский срок Зеленского закончился еще 20 мая. Выборов не было, так как глава Украины продлил военное положение. В Киеве считают, что Зеленский остается «законным президентом» до новых выборов. Однако согласно международным договорам он перестал быть легитимным. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Кремль обсуждает варианты, как теперь называть главу Украины Владимира Зеленского, чей президентский срок закончился. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами. «Сейчас ведутся дискуссии, как раз об этом неоднократно говорил президент России Владимир Путин. Существуют разные точки зрения. Но в любом случае это тема для юридической квалификации правовой системы самой Украины», — заявил Дмитрий Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Президентский срок Зеленского закончился еще 20 мая. Выборов не было, так как глава Украины продлил военное положение. В Киеве считают, что Зеленский остается «законным президентом» до новых выборов. Однако согласно международным договорам он перестал быть легитимным. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям