Кадыров: в кабинете министров и правительстве ЧР произошли кадровые изменения

В кабинете министров и правительстве Чеченской Республики произошли кадровые и структурные изменения. Министром транспорта, связи и цифрового развития ЧР вместо Рамзана Черхигова назначен Адам Черхигов. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
«В кабинете министров и правительстве ЧР произведены небольшие кадровые и структурные изменения. Министром транспорта, связи и цифрового развития ЧР вместо Рамзана Черхигова назначен Адам Черхигов», — написал Кадыров в своем telegram-канале. Он уточнил, что ранее Адам занимал должность председателя комитета правительства ЧР по дошкольному образованию.
Также было принято решение включить комитет правительства ЧР по дошкольному образованию в структуру Министерства образования и науки ЧР, отметил глава Чечни. По его словам, это позволит более эффективно координировать работу в сфере образования.
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В кабинете министров и правительстве Чеченской Республики произошли кадровые и структурные изменения. Министром транспорта, связи и цифрового развития ЧР вместо Рамзана Черхигова назначен Адам Черхигов. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. «В кабинете министров и правительстве ЧР произведены небольшие кадровые и структурные изменения. Министром транспорта, связи и цифрового развития ЧР вместо Рамзана Черхигова назначен Адам Черхигов», — написал Кадыров в своем telegram-канале. Он уточнил, что ранее Адам занимал должность председателя комитета правительства ЧР по дошкольному образованию. Также было принято решение включить комитет правительства ЧР по дошкольному образованию в структуру Министерства образования и науки ЧР, отметил глава Чечни. По его словам, это позволит более эффективно координировать работу в сфере образования.