04 июня 2024

Кадыров: в кабинете министров и правительстве ЧР произошли кадровые изменения

Племянник Кадырова стал министром транспорта и связи Чечни
© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание Совета представительных органов муниципальных образований Пермского края. Пермь, депутат, чиновники, дума, заксобрание, рабочее место депутата, кресла пустые
В Чечне назначен новый министр транспорта, связи и цифрового развития Фото:

В кабинете министров и правительстве Чеченской Республики произошли кадровые и структурные изменения. Министром транспорта, связи и цифрового развития ЧР вместо Рамзана Черхигова назначен Адам Черхигов. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«В кабинете министров и правительстве ЧР произведены небольшие кадровые и структурные изменения. Министром транспорта, связи и цифрового развития ЧР вместо Рамзана Черхигова назначен Адам Черхигов», — написал Кадыров в своем telegram-канале. Он уточнил, что ранее Адам занимал должность председателя комитета правительства ЧР по дошкольному образованию.

Также было принято решение включить комитет правительства ЧР по дошкольному образованию в структуру Министерства образования и науки ЧР, отметил глава Чечни. По его словам, это позволит более эффективно координировать работу в сфере образования.

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В кабинете министров и правительстве Чеченской Республики произошли кадровые и структурные изменения. Министром транспорта, связи и цифрового развития ЧР вместо Рамзана Черхигова назначен Адам Черхигов. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. «В кабинете министров и правительстве ЧР произведены небольшие кадровые и структурные изменения. Министром транспорта, связи и цифрового развития ЧР вместо Рамзана Черхигова назначен Адам Черхигов», — написал Кадыров в своем telegram-канале. Он уточнил, что ранее Адам занимал должность председателя комитета правительства ЧР по дошкольному образованию. Также было принято решение включить комитет правительства ЧР по дошкольному образованию в структуру Министерства образования и науки ЧР, отметил глава Чечни. По его словам, это позволит более эффективно координировать работу в сфере образования.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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