Кадыров: в кабинете министров и правительстве ЧР произошли кадровые изменения

Племянник Кадырова стал министром транспорта и связи Чечни

05 июня 2024 в 01:28 Размер текста - 17 +

В Чечне назначен новый министр транспорта, связи и цифрового развития Фото: Сергей Русанов © URA.RU В кабинете министров и правительстве Чеченской Республики произошли кадровые и структурные изменения. Министром транспорта, связи и цифрового развития ЧР вместо Рамзана Черхигова назначен Адам Черхигов. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. «В кабинете министров и правительстве ЧР произведены небольшие кадровые и структурные изменения. Министром транспорта, связи и цифрового развития ЧР вместо Рамзана Черхигова назначен Адам Черхигов», — написал Кадыров в своем telegram-канале. Он уточнил, что ранее Адам занимал должность председателя комитета правительства ЧР по дошкольному образованию. Также было принято решение включить комитет правительства ЧР по дошкольному образованию в структуру Министерства образования и науки ЧР, отметил глава Чечни. По его словам, это позволит более эффективно координировать работу в сфере образования. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В кабинете министров и правительстве Чеченской Республики произошли кадровые и структурные изменения. Министром транспорта, связи и цифрового развития ЧР вместо Рамзана Черхигова назначен Адам Черхигов. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. «В кабинете министров и правительстве ЧР произведены небольшие кадровые и структурные изменения. Министром транспорта, связи и цифрового развития ЧР вместо Рамзана Черхигова назначен Адам Черхигов», — написал Кадыров в своем telegram-канале. Он уточнил, что ранее Адам занимал должность председателя комитета правительства ЧР по дошкольному образованию. Также было принято решение включить комитет правительства ЧР по дошкольному образованию в структуру Министерства образования и науки ЧР, отметил глава Чечни. По его словам, это позволит более эффективно координировать работу в сфере образования.