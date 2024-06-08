Россия развивает IT-решения для защиты от санкций

России потребовалось развивать собственные национальные решения в сфере IT, чтобы потребительские данные не использовались для корректировки санкционного режима недружественными странами. Об этом на пленарной сессии в рамках ПМЭФ «Чувствительные данные: трансформация анализа потребительского рынка, консалтинга и аудита в России» заявил зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин.
«Нам пришлось развивать свои национальные решения, особенно в такой чувствительной сфере, как потребительские данные. Нам важно обеспечить российский контроль, потому что рынок имеет признаки монополизации. Здесь действуют несколько крупных компаний, и нам важно, чтобы их потребительские данные не использовались для корректировки санкционного режима или для формирования аналитики по нашей стране в недружественных странах», — сказал Горелкин. Его слова передает корреспондент URA.RU.
По его словам, необходимо, чтобы данные обрабатывались на российском программном продукте и контролировал соответствующий регулятор. «Эти важные меры стали реакцией на изменения в макроэкономической и политической ситуации», — подчеркнул парламентарий.
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