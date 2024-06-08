08 июня 2024

Россия развивает IT-решения для защиты от санкций

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Пресс-конференция в ТАСС, посвященная механизму работы российского законодательства о рекомендательных сервисах и первому опыту гибридного регулирования искусственного интеллекта. Москва, горелкин антон
Рынок IT имеет признаки монополизации, заявил Антон Горелкин Фото:
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Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2024 году

России потребовалось развивать собственные национальные решения в сфере IT, чтобы потребительские данные не использовались для корректировки санкционного режима недружественными странами. Об этом на пленарной сессии в рамках ПМЭФ «Чувствительные данные: трансформация анализа потребительского рынка, консалтинга и аудита в России» заявил зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин.

«Нам пришлось развивать свои национальные решения, особенно в такой чувствительной сфере, как потребительские данные. Нам важно обеспечить российский контроль, потому что рынок имеет признаки монополизации. Здесь действуют несколько крупных компаний, и нам важно, чтобы их потребительские данные не использовались для корректировки санкционного режима или для формирования аналитики по нашей стране в недружественных странах», — сказал Горелкин. Его слова передает корреспондент URA.RU.

По его словам, необходимо, чтобы данные обрабатывались на российском программном продукте и контролировал соответствующий регулятор. «Эти важные меры стали реакцией на изменения в макроэкономической и политической ситуации», — подчеркнул парламентарий.

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России потребовалось развивать собственные национальные решения в сфере IT, чтобы потребительские данные не использовались для корректировки санкционного режима недружественными странами. Об этом на пленарной сессии в рамках ПМЭФ «Чувствительные данные: трансформация анализа потребительского рынка, консалтинга и аудита в России» заявил зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин. «Нам пришлось развивать свои национальные решения, особенно в такой чувствительной сфере, как потребительские данные. Нам важно обеспечить российский контроль, потому что рынок имеет признаки монополизации. Здесь действуют несколько крупных компаний, и нам важно, чтобы их потребительские данные не использовались для корректировки санкционного режима или для формирования аналитики по нашей стране в недружественных странах», — сказал Горелкин. Его слова передает корреспондент URA.RU. По его словам, необходимо, чтобы данные обрабатывались на российском программном продукте и контролировал соответствующий регулятор. «Эти важные меры стали реакцией на изменения в макроэкономической и политической ситуации», — подчеркнул парламентарий.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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