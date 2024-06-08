Россия развивает IT-решения для защиты от санкций

08 июня 2024 в 19:17 Размер текста - 17 +

Рынок IT имеет признаки монополизации, заявил Антон Горелкин Фото: Георгий Бергал © URA.RU новость из сюжета Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2024 году России потребовалось развивать собственные национальные решения в сфере IT, чтобы потребительские данные не использовались для корректировки санкционного режима недружественными странами. Об этом на пленарной сессии в рамках ПМЭФ «Чувствительные данные: трансформация анализа потребительского рынка, консалтинга и аудита в России» заявил зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин. «Нам пришлось развивать свои национальные решения, особенно в такой чувствительной сфере, как потребительские данные. Нам важно обеспечить российский контроль, потому что рынок имеет признаки монополизации. Здесь действуют несколько крупных компаний, и нам важно, чтобы их потребительские данные не использовались для корректировки санкционного режима или для формирования аналитики по нашей стране в недружественных странах», — сказал Горелкин. Его слова передает корреспондент URA.RU. По его словам, необходимо, чтобы данные обрабатывались на российском программном продукте и контролировал соответствующий регулятор. «Эти важные меры стали реакцией на изменения в макроэкономической и политической ситуации», — подчеркнул парламентарий. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

России потребовалось развивать собственные национальные решения в сфере IT, чтобы потребительские данные не использовались для корректировки санкционного режима недружественными странами. Об этом на пленарной сессии в рамках ПМЭФ «Чувствительные данные: трансформация анализа потребительского рынка, консалтинга и аудита в России» заявил зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин. «Нам пришлось развивать свои национальные решения, особенно в такой чувствительной сфере, как потребительские данные. Нам важно обеспечить российский контроль, потому что рынок имеет признаки монополизации. Здесь действуют несколько крупных компаний, и нам важно, чтобы их потребительские данные не использовались для корректировки санкционного режима или для формирования аналитики по нашей стране в недружественных странах», — сказал Горелкин. Его слова передает корреспондент URA.RU. По его словам, необходимо, чтобы данные обрабатывались на российском программном продукте и контролировал соответствующий регулятор. «Эти важные меры стали реакцией на изменения в макроэкономической и политической ситуации», — подчеркнул парламентарий.