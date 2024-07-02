Стала известна сумма взятки, которую вменяют арестованному генералу Иванову

Следствие вменяет генералу Иванову взятку в размере более миллиарда рублей
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Замминистр обороны Тимур Иванов посетил Пермское суворовское военное училище. Пермь, иванов тимур
Сам Иванов свою вину отрицает Фото:
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Следствие вменяет бывшему заместителю министра обороны России генералу армии Тимуру Иванову взятку в размере 1,185 млрд рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Взятка предназначалась за совершение действий в пользу юридических лиц и их представителей, которым Иванов способствовал в силу своего должностного положения», — передает ТАСС. В ходе расследования было установлено, что Иванов и другие фигуранты, «действуя организованной группой», получили от соучредителя ООО «Олимпситистрой» и представителей ООО «Оборонспецстрой» взятку в особо крупном размере. Общий размер ее составил 1,185 млрд рублей. Взятка представляла собой «оказание услуг имущественного характера», которое осуществлялось с октября 2018 года по 31 декабря 2023 года. Часть незаконно полученных Ивановым денежных средств хранилась на расчетных счетах в различных банках.

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Иванов был задержан вечером 23 апреля. Сам он свою вину отрицает.

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Следствие вменяет бывшему заместителю министра обороны России генералу армии Тимуру Иванову взятку в размере 1,185 млрд рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. «Взятка предназначалась за совершение действий в пользу юридических лиц и их представителей, которым Иванов способствовал в силу своего должностного положения», — передает ТАСС. В ходе расследования было установлено, что Иванов и другие фигуранты, «действуя организованной группой», получили от соучредителя ООО «Олимпситистрой» и представителей ООО «Оборонспецстрой» взятку в особо крупном размере. Общий размер ее составил 1,185 млрд рублей. Взятка представляла собой «оказание услуг имущественного характера», которое осуществлялось с октября 2018 года по 31 декабря 2023 года. Часть незаконно полученных Ивановым денежных средств хранилась на расчетных счетах в различных банках. Иванов был задержан вечером 23 апреля. Сам он свою вину отрицает.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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