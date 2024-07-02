Стала известна сумма взятки, которую вменяют арестованному генералу Иванову

Следствие вменяет генералу Иванову взятку в размере более миллиарда рублей

02 июля 2024 в 21:30 Размер текста - 17 +

Сам Иванов свою вину отрицает Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU новость из сюжета Уголовные дела в Минобороны России Следствие вменяет бывшему заместителю министра обороны России генералу армии Тимуру Иванову взятку в размере 1,185 млрд рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. «Взятка предназначалась за совершение действий в пользу юридических лиц и их представителей, которым Иванов способствовал в силу своего должностного положения», — передает ТАСС. В ходе расследования было установлено, что Иванов и другие фигуранты, «действуя организованной группой», получили от соучредителя ООО «Олимпситистрой» и представителей ООО «Оборонспецстрой» взятку в особо крупном размере. Общий размер ее составил 1,185 млрд рублей. Взятка представляла собой «оказание услуг имущественного характера», которое осуществлялось с октября 2018 года по 31 декабря 2023 года. Часть незаконно полученных Ивановым денежных средств хранилась на расчетных счетах в различных банках. Новость по теме Кто такой замминистра обороны РФ Иванов, подозреваемый во взятке: биография Иванов был задержан вечером 23 апреля. Сам он свою вину отрицает. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Следствие вменяет бывшему заместителю министра обороны России генералу армии Тимуру Иванову взятку в размере 1,185 млрд рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. «Взятка предназначалась за совершение действий в пользу юридических лиц и их представителей, которым Иванов способствовал в силу своего должностного положения», — передает ТАСС. В ходе расследования было установлено, что Иванов и другие фигуранты, «действуя организованной группой», получили от соучредителя ООО «Олимпситистрой» и представителей ООО «Оборонспецстрой» взятку в особо крупном размере. Общий размер ее составил 1,185 млрд рублей. Взятка представляла собой «оказание услуг имущественного характера», которое осуществлялось с октября 2018 года по 31 декабря 2023 года. Часть незаконно полученных Ивановым денежных средств хранилась на расчетных счетах в различных банках. Иванов был задержан вечером 23 апреля. Сам он свою вину отрицает.