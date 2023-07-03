03 июля 2023

В Госдуме предложили расширить врачебную тайну

«Новые люди» предложили запретить доступ к данным пациента всем, кроме врачей
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, регистратура, поликлиника, медкарта
В Госдуму внесут законопроект о запрете доступа к данным пациента Фото:

В Госдуме предложили запретить доступ без письменного или электронного согласия гражданина к сведениям, составляющим медицинскую тайну, всем, кроме его лечащего врача. Соответствующий законопроект внесут в Госдуму 4 июля.

Депутаты фракции «Новые люди» в Госдуме предложили запретить доступ без согласия пациента к сведениям, составляющим медицинскую тайну, всем, кроме его лечащего врача, — в том числе полиции, военкомам и работодателям. Депутаты уверены, что поправка в закон позволит исключить правовые основания для возможного злоупотребления правом медорганизаций получать сведения, содержащие врачебную тайну пациента, передает «Коммерсант».

Ранее депутаты ГД предложили закрепить право правительства приостанавливать предоставление и распространение официальной статистической информации в России. Позднее президент страны Владимир Путин подписал этот закон.

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В Госдуме предложили запретить доступ без письменного или электронного согласия гражданина к сведениям, составляющим медицинскую тайну, всем, кроме его лечащего врача. Соответствующий законопроект внесут в Госдуму 4 июля. Депутаты фракции «Новые люди» в Госдуме предложили запретить доступ без согласия пациента к сведениям, составляющим медицинскую тайну, всем, кроме его лечащего врача, — в том числе полиции, военкомам и работодателям. Депутаты уверены, что поправка в закон позволит исключить правовые основания для возможного злоупотребления правом медорганизаций получать сведения, содержащие врачебную тайну пациента, передает «Коммерсант». Ранее депутаты ГД предложили закрепить право правительства приостанавливать предоставление и распространение официальной статистической информации в России. Позднее президент страны Владимир Путин подписал этот закон.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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