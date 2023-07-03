В Госдуме предложили расширить врачебную тайну «Новые люди» предложили запретить доступ к данным пациента всем, кроме врачей 04 июля 2023 в 05:30 Размер текста - 17 + В Госдуму внесут законопроект о запрете доступа к данным пациента Фото: Илья Московец © URA.RU В Госдуме предложили запретить доступ без письменного или электронного согласия гражданина к сведениям, составляющим медицинскую тайну, всем, кроме его лечащего врача. Соответствующий законопроект внесут в Госдуму 4 июля. Депутаты фракции «Новые люди» в Госдуме предложили запретить доступ без согласия пациента к сведениям, составляющим медицинскую тайну, всем, кроме его лечащего врача, — в том числе полиции, военкомам и работодателям. Депутаты уверены, что поправка в закон позволит исключить правовые основания для возможного злоупотребления правом медорганизаций получать сведения, содержащие врачебную тайну пациента, передает « Коммерсант ». Ранее депутаты ГД предложили закрепить право правительства приостанавливать предоставление и распространение официальной статистической информации в России. Позднее президент страны Владимир Путин подписал этот закон. В Госдуме предложили запретить доступ без письменного или электронного согласия гражданина к сведениям, составляющим медицинскую тайну, всем, кроме его лечащего врача. Соответствующий законопроект внесут в Госдуму 4 июля. Депутаты фракции «Новые люди» в Госдуме предложили запретить доступ без согласия пациента к сведениям, составляющим медицинскую тайну, всем, кроме его лечащего врача, — в том числе полиции, военкомам и работодателям. Депутаты уверены, что поправка в закон позволит исключить правовые основания для возможного злоупотребления правом медорганизаций получать сведения, содержащие врачебную тайну пациента, передает «Коммерсант». Ранее депутаты ГД предложили закрепить право правительства приостанавливать предоставление и распространение официальной статистической информации в России. Позднее президент страны Владимир Путин подписал этот закон. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям