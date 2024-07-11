Страны Запада начнут разрабатывать проект по ракетам для Украины: главное об СВО к вечеру 11 июля

ФРГ, Франция, Польша и Италия будут разрабатывать дальнобойные ракеты для Киева

11 июля 2024 в 21:41 Размер текста - 17 +

Четыре страны Запада будут разрабатывать дальнобойные ракеты для Киева (архивное фото) Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Германия, Польша, Италия и Франция преступят к разработке плана по поставке дальнобойных ракет Украине, дальность их полета составит 500 километров. Кроме того, в ЛНР были найдены зажигательные контейнеры, которыми ВСУ пытались поджечь леса. Главные новости спецоперации к вечеру 11 июля — в материале URA.RU. Разработка дальнобойных ракет Франция, Германия, Италия и Польша предложили совместный проект по разработке и поставке Украине дальнобойных ракет с дальностью полета 500 километров. Это оружие может усилить способность Киева наносить удары на большие расстояния, в том числе потенциально и по территории РФ, сообщает Reuters. На саммите НАТО в Вашингтоне был подписан меморандум о передаче вооружения в ряды ВСУ. Именно он подтверждает планы Запада по передаче Киеву именно тех видов вооружения, которых ему не хватает для продолжения конфликта. ВСУ пытаются поджигать леса в ЛНР Во время патрулирования лесных массивов унитарного предприятия «Северодонецкое лесоохотничье хозяйство» были найдены зажигательные контейнеры ВСУ, которыми они пытались поджечь леса в ЛНР. В сообщении Минприроды региона указали, что эти контейнеры доставляются с помощью беспилотников. Их детонация происходит после нагрева на солнце. Новость по теме Страны НАТО отправили Киеву истребители F-16: чем они опасны для РФ ВС РФ освободили населенный пункт Восход в ДНР Российская армия взяла под контроль населенный пункт Восход в Донецкой Народной Республике. Также подразделения группировки войск «Центр» улучшили свое тактическое положение. Кроме того, было нанесено поражение нескольким бригадам ВСУ и были отражены пять атак, в результате чего армия Украины потеряла порядка 335 военных, пишет «Пятый канал». Армия РФ сбила беспилотник, летевший на Москву В Ступинском городском округе ВС РФ отразили атаку БПЛА, который летел на Москву. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что на месте работают экстренные службы. По предварительным данным, никто не пострадал, разрушений также не было обнаружено. Атаки ВСУ по регионам России Системы ПВО России успешно отразили атаки беспилотников украинской армии в четырех регионах страны. В сообщении Минобороны РФ указано, что было уничтожено и перехвачено пять беспилотников: два — в Брянской области, по одному — в Тамбовской, Тульской и Московской областях. Киев применил химическое оружие на харьковском направлении ВСУ в зоне СВО в Харьковской области применили химическое вооружение. В частности, его использовали на липцевском и волчанском направлениях. Глава российской администрации региона Виталий Ганчев сообщил, что украинская армия сбрасывала химикаты с беспилотников, после чего местные жители получали ожоги. По предварительной информации, летальных случаев не было зафиксировано. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Германия, Польша, Италия и Франция преступят к разработке плана по поставке дальнобойных ракет Украине, дальность их полета составит 500 километров. Кроме того, в ЛНР были найдены зажигательные контейнеры, которыми ВСУ пытались поджечь леса. Главные новости спецоперации к вечеру 11 июля — в материале URA.RU. Франция, Германия, Италия и Польша предложили совместный проект по разработке и поставке Украине дальнобойных ракет с дальностью полета 500 километров. Это оружие может усилить способность Киева наносить удары на большие расстояния, в том числе потенциально и по территории РФ, сообщает Reuters. На саммите НАТО в Вашингтоне был подписан меморандум о передаче вооружения в ряды ВСУ. Именно он подтверждает планы Запада по передаче Киеву именно тех видов вооружения, которых ему не хватает для продолжения конфликта. Во время патрулирования лесных массивов унитарного предприятия «Северодонецкое лесоохотничье хозяйство» были найдены зажигательные контейнеры ВСУ, которыми они пытались поджечь леса в ЛНР. В сообщении Минприроды региона указали, что эти контейнеры доставляются с помощью беспилотников. Их детонация происходит после нагрева на солнце. Российская армия взяла под контроль населенный пункт Восход в Донецкой Народной Республике. Также подразделения группировки войск «Центр» улучшили свое тактическое положение. Кроме того, было нанесено поражение нескольким бригадам ВСУ и были отражены пять атак, в результате чего армия Украины потеряла порядка 335 военных, пишет «Пятый канал». В Ступинском городском округе ВС РФ отразили атаку БПЛА, который летел на Москву. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что на месте работают экстренные службы. По предварительным данным, никто не пострадал, разрушений также не было обнаружено. Системы ПВО России успешно отразили атаки беспилотников украинской армии в четырех регионах страны. В сообщении Минобороны РФ указано, что было уничтожено и перехвачено пять беспилотников: два — в Брянской области, по одному — в Тамбовской, Тульской и Московской областях. ВСУ в зоне СВО в Харьковской области применили химическое вооружение. В частности, его использовали на липцевском и волчанском направлениях. Глава российской администрации региона Виталий Ганчев сообщил, что украинская армия сбрасывала химикаты с беспилотников, после чего местные жители получали ожоги. По предварительной информации, летальных случаев не было зафиксировано.